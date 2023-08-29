Фильмы "Рыжий" и "Контакты" вошли в программу фестиваля "Маяк"

Программный директор "Маяка" Стас Тыркин комментирует свой выбор: "Конкурсная программа пилотного выпуска фестиваля "Маяк" свидетельствует о чем-то, возможно, не для всех очевидном: актуальное кино в России есть и, честно говоря (предвижу ухмылки и скепсис несведущих), неплохо себя чувствует. Фильмов много, авторы не перевелись - ни начинающие, ни более опытные - и им по-прежнему есть что сказать. Они рисуют российскую жизнь такой, какой ее видят, и этот взгляд далек от комплиментарности. Они не громогласны, не пафосны, и посвящают свои усилия "маленьким людям", распад связей между которыми их по-настоящему волнует и по отношению к которым они полны эмпатии. Они не ставят перед собой глобальных задач, не одержимы демиургическими претензиями (ну, почти), но в своих "локальных историях" находят возможность быть честными - перед собой и зрителями".