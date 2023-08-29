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Фильмы "Рыжий" и "Контакты" вошли в программу фестиваля "Маяк"

Фестиваль актуального российского кино "Маяк" объявил конкурсную программу. В нее вошло 9 игровых полнометражных картин. Фестиваль, как писала ранее "РГ", пройдет с 5 по 9 октября 2023 года в Геленджике. Откроется киносмотр фильмом "Год рождения". Он также вошел в конкурс.

Фильмы "Рыжий" и "Контакты" вошли в программу фестиваля "Маяк"
© Российская Газета

Также в программе следующие ленты:

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"Длительные свидания", режиссер Георгий Лялин.

В ролях: Олег Гаркуша, Василиса Перелыгина, Никита Тарасов, Николай Козак.

Продюсеры: Ольга Ерофеева-Муравьева, Виктор Шадрин, Евгений Григорьев (Производство: Свердловская киностудия).

"Контакты", режиссер Дмитрий Моисеев.

В ролях: Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко.

Продюсеры: Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян (Производство: Марс Медиа, Vega Film).

"Королевство", режиссер Татьяна Рахманова.

В ролях: Игорь Филиппов, Иван Решетняк, Дарья Каширина.

Продюсеры: Мария Маевская, Валерия Мостовая (Производство: СТВ Лаб).

"Невидимый мой", режиссер Антон Бильжо.

В ролях: Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Михаил Тройник.

Продюсер: Денис Ковалевский (Производство: Републик).

"Рыжий", режиссер Семен Серзин.

В ролях: Евгений Алехин, Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Евгений Ткачук.

Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Елизавета Чаленко (Производство: Hype Film).

"Фрау", режиссер Любовь Мульменко.

В ролях: Лиза Янковская, Вадик Королев.

Продюсер: Наталья Дрозд (Производство: Форест-Фильм).

"Чума", режиссер Дмитрий Давыдов.

В ролях: Вячеслав Устинов, Федор Сергеев, Перфиль Чупров.

Продюсеры: Анатолий Сергеев, Кирилл Степанов (Производство: Кинологистика, Амма Продакшн).

"Эра", режиссер Вениамин Илясов.

В ролях: Марианна Шульц, Геннадий Блинов, Федор Лавров.

Продюсеры: Татьяна Петрик, Андрей Епифанов (Производство: Синетрейн).

Подробнее о фильмах фестиваля можно прочитать на сайте "Маяка".

В программе возможны изменения и дополнения.

Фильмы будут бороться за награды в семи номинациях: Гран-при кинофестиваля - Лучший фильм, Лучшая работа режиссера, Лучший оригинальный сценарий, Лучшая работа оператора, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучший дебют.

Программный директор "Маяка" Стас Тыркин комментирует свой выбор: "Конкурсная программа пилотного выпуска фестиваля "Маяк" свидетельствует о чем-то, возможно, не для всех очевидном: актуальное кино в России есть и, честно говоря (предвижу ухмылки и скепсис несведущих), неплохо себя чувствует. Фильмов много, авторы не перевелись - ни начинающие, ни более опытные - и им по-прежнему есть что сказать. Они рисуют российскую жизнь такой, какой ее видят, и этот взгляд далек от комплиментарности. Они не громогласны, не пафосны, и посвящают свои усилия "маленьким людям", распад связей между которыми их по-настоящему волнует и по отношению к которым они полны эмпатии. Они не ставят перед собой глобальных задач, не одержимы демиургическими претензиями (ну, почти), но в своих "локальных историях" находят возможность быть честными - перед собой и зрителями".

Фестиваль актуального российского кино "Маяк" учрежден Фондом развития современного кинематографа "Кинопрайм".

Фильмы, Контакт, Королевство, Алексей Ярмилко, Дарья Каширина, Ирина Саликова, Денис Ковалевский, Стас Тыркин, Евгений Серзин, Геннадий Блинов, Николай Козак, Иван Решетняк, Владимир Селезнев, Мурад Османн, Дарья Екамасова, Любовь Мульменко, Сергей Гилев, Евгений Алехин, Михаил Тройник, Илья Стюарт, Таисия Вилкова, Анатолий Сергеев, Дмитрий Давыдов, Антон Бильжо, Марианна Шульц, Федор Лавров, Игорь Филиппов, Семен Серзин, Никита Тарасов, Александр Адабашьян, Дмитрий Моисеев, Олег Гаркуша, Рубен Дишдишян, Кирилл Степанов, Евгений Григорьев, Евгений Ткачук, Российские актеры