Фильмы "Рыжий" и "Контакты" вошли в программу фестиваля "Маяк"
Фестиваль актуального российского кино "Маяк" объявил конкурсную программу. В нее вошло 9 игровых полнометражных картин. Фестиваль, как писала ранее "РГ", пройдет с 5 по 9 октября 2023 года в Геленджике. Откроется киносмотр фильмом "Год рождения". Он также вошел в конкурс.
Также в программе следующие ленты:
"Длительные свидания", режиссер Георгий Лялин.
В ролях: Олег Гаркуша, Василиса Перелыгина, Никита Тарасов, Николай Козак.
Продюсеры: Ольга Ерофеева-Муравьева, Виктор Шадрин, Евгений Григорьев (Производство: Свердловская киностудия).
"Контакты", режиссер Дмитрий Моисеев.
В ролях: Ирина Саликова, Сергей Гилев, Алексей Ярмилко.
Продюсеры: Рубен Дишдишян, Нарек Мартиросян (Производство: Марс Медиа, Vega Film).
"Королевство", режиссер Татьяна Рахманова.
В ролях: Игорь Филиппов, Иван Решетняк, Дарья Каширина.
Продюсеры: Мария Маевская, Валерия Мостовая (Производство: СТВ Лаб).
"Невидимый мой", режиссер Антон Бильжо.
В ролях: Дарья Екамасова, Владимир Селезнев, Александр Адабашьян, Олег Гаркуша, Михаил Тройник.
Продюсер: Денис Ковалевский (Производство: Републик).
"Рыжий", режиссер Семен Серзин.
В ролях: Евгений Алехин, Таисия Вилкова, Евгений Серзин, Евгений Ткачук.
Продюсеры: Илья Стюарт, Мурад Османн, Павел Буря, Елизавета Чаленко (Производство: Hype Film).
"Фрау", режиссер Любовь Мульменко.
В ролях: Лиза Янковская, Вадик Королев.
Продюсер: Наталья Дрозд (Производство: Форест-Фильм).
"Чума", режиссер Дмитрий Давыдов.
В ролях: Вячеслав Устинов, Федор Сергеев, Перфиль Чупров.
Продюсеры: Анатолий Сергеев, Кирилл Степанов (Производство: Кинологистика, Амма Продакшн).
"Эра", режиссер Вениамин Илясов.
В ролях: Марианна Шульц, Геннадий Блинов, Федор Лавров.
Продюсеры: Татьяна Петрик, Андрей Епифанов (Производство: Синетрейн).
Подробнее о фильмах фестиваля можно прочитать на сайте "Маяка".
В программе возможны изменения и дополнения.
Фильмы будут бороться за награды в семи номинациях: Гран-при кинофестиваля - Лучший фильм, Лучшая работа режиссера, Лучший оригинальный сценарий, Лучшая работа оператора, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль, Лучший дебют.
Программный директор "Маяка" Стас Тыркин комментирует свой выбор: "Конкурсная программа пилотного выпуска фестиваля "Маяк" свидетельствует о чем-то, возможно, не для всех очевидном: актуальное кино в России есть и, честно говоря (предвижу ухмылки и скепсис несведущих), неплохо себя чувствует. Фильмов много, авторы не перевелись - ни начинающие, ни более опытные - и им по-прежнему есть что сказать. Они рисуют российскую жизнь такой, какой ее видят, и этот взгляд далек от комплиментарности. Они не громогласны, не пафосны, и посвящают свои усилия "маленьким людям", распад связей между которыми их по-настоящему волнует и по отношению к которым они полны эмпатии. Они не ставят перед собой глобальных задач, не одержимы демиургическими претензиями (ну, почти), но в своих "локальных историях" находят возможность быть честными - перед собой и зрителями".
Фестиваль актуального российского кино "Маяк" учрежден Фондом развития современного кинематографа "Кинопрайм".