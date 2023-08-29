Интересные факты о фильме «Земля Санникова»

30 августа исполняется 150 лет со дня открытия самого северного архипелага России – Земли Франца-Иосифа. К этой дате телеканал «МИР» покажет советский приключенческий фильм «Земля Санникова».

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Смотрите фильм «Земля Санникова» во вторник, 29 августа, в 11:05 и 23:05 на телеканале «МИР».

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Теплый оазис среди белого безмолвия, остров-призрак. Его искали и не нашли. А героям фильма «Земля Санникова» это удалось.

Чтобы создать картину о приключениях, создателям фильма пришлось самим стать путешественниками. Съемки проходили на Камчатке, в Долине Гейзеров, а также в Выборге, в Кабардино-Балкарии и в Крыму. А ледяной поход снимали в Финляндии.

На роль храбреца Крестовского изначально утвердили Владимира Высоцкого, и он даже написал для фильма несколько песен, но где-то наверху снимать его запретили. Так в картине появился Олег Даль. В Кабардино-Балкарии актера встречали с типично кавказским гостеприимством.

«Они наливали водку не рюмками, а фужерами. Подошел к музыкантам, шепнул что-то, взял микрофон и запел: «Эх, дороги, пыль да туман». Как он запел! С душой, вот такой был Олег Иванович Даль», – вспоминает актер Мурад Алиев.

Один из самых драматических эпизодов фильма: герой Олега Даля взбирается на колокольню. Дублер актера, ленинградский альпинист Владимир Мясников, карабкался наверх без страховки, опираясь о едва заметные клинышки, вбитые в стену. Поэтому публика внизу следила за происходящим с неподдельным ужасом.

Экзотический народ онкилонов в фильме представили танцоры, набранные из балетных трупп по всей стране – от Казахстана до Бурятии. Режиссеры хотели подчеркнуть колорит необычного племени неславянской внешностью, а усилили эффект темной кожей и светлыми париками. В роли шамана знаменитый танцор Махмуд Эсамбаев. Он не только великолепно сыграл злодея, но и поставил онкилонам всю хореографию.

К осени 1973 года картина была готова. На «Мосфильме» ей предрекли провал, но зрители решили иначе. Фильм буквально взорвал советский кинопрокат. В день премьеры, которая прошла в кинотеатре «Октябрь», лишний билетик спрашивали метров за 700.

«Честное слово, это так и было, я помню, прилетел в Набережные Челны, и из разных окон доносилось: «Есть только миг». Потом лет 10 подряд эта песня считалась лучшей песней года», – рассказал режиссер-постановщик фильма «Земля Санникова» Леонид Попов.