Появился первый постер фильма «Убийца»

Стриминговый сервис Netflix представил постер предстоящего триллера «Убийца» по одноимённому комиксу, который вскоре выйдет на платформе.

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Премьера ленты состоится уже через несколько дней в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля, а 10 ноября «Убийца» выйдет на Netflix.

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