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Появился первый постер фильма «Убийца»

Стриминговый сервис Netflix представил постер предстоящего триллера «Убийца» по одноимённому комиксу, который вскоре выйдет на платформе.

Появился первый постер фильма «Убийца»
© Чемпионат.com

Режиссёром ленты выступил Дэвид Финчер, который работал над такими картинами, как «Бойцовский клуб», «Социальная сеть» и «Девушка с татуировкой дракона».

Главные роли исполнили Майкл Фассбендер (Магнето из «Людей Икс», «Стив Джобс») и Тильда Суинтон («Доктор Стрэндж», «Хроники Нарнии»).

Премьера ленты состоится уже через несколько дней в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля, а 10 ноября «Убийца» выйдет на Netflix.

Чемпионат.com

В рамках конкурсной программы фестиваля в Венеции заявлено ещё несколько интересных фильмов — например, «Феррари» Майкла Манна и «Меч короля» с Мадсом Миккельсеном в главной роли.

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