Фильм «Телохранитель на фрилансе» выйдет 19 октября
Кинокомпания Вольга выпустит в прокат фильм «Телохранитель на фрилансе» (16+) режиссера Пьера Морель 19 октября 2023 года. Главные роли в кинокартине сыграли Джон Сина, Элисон Бри, а также Кристиан Слэйтер.
Сюжет разворачивается вокруг бывшего оперативника спецназа, который променял полную экшн жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все же соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку – сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора.
На месте новоиспеченные напарники неожиданно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе нужно будет применить все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.
FBM.ru
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