Фильм «Телохранитель на фрилансе» выйдет 19 октября

Кинокомпания Вольга выпустит в прокат фильм «Телохранитель на фрилансе» (16+) режиссера Пьера Морель 19 октября 2023 года. Главные роли в кинокартине сыграли Джон Сина, Элисон Бри, а также Кристиан Слэйтер.

Сюжет разворачивается вокруг бывшего оперативника спецназа, который променял полную экшн жизнь на серые будни в офисе. С неохотой он все же соглашается на простую, но высокооплачиваемую подработку – сопровождать журналистку в командировке, пока та берет интервью у обаятельного диктатора.

На месте новоиспеченные напарники неожиданно попадают в эпицентр полномасштабного переворота. Теперь, чтобы спасти всех, телохранителю на фрилансе нужно будет применить все его боевые навыки, ведь предоплата уже внесена.