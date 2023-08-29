Критик предсказал провал ремейку фильма Гайдая

"Поскольку эту комедию крутят много раз в год, даже молодежь знает ее и вряд ли пойдет на ремейк. То, что ремейки советских комедий обречены на неудачу, говорят "Джентельмены удачи 2", "Служебный роман 2", "Кавказская пленница 2". Все эти фильмы неудачные. На мой взгляд, абсолютно дурацкая затея — брать блестящие фильмы и делать из них помойку", - возмутился Шнейдеров.