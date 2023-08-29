Братья Андреасяны экранизируют «Евгения Онегина»

«Кинокомпания братьев Андреасян» приступила к экранизации романа Александра Пушкина «Евгений Онегин». Киноверсию одного из самых значимых произведений классической русской литературы представит режиссер Сарик Андреасян.

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По его словам, «потрясающий сценарий» картины «Онегин» создавался несколько лет, над экранизацией работает «невероятно талантливая команда».

«В конце года будут первые материалы, и зритель сможет убедиться в искренности нашей работы. В конце года мы покажем исполнителей главных ролей, а до этого держим все в секрете», — поделился режиссер.

Как отметил сценарист Алексей Гравицкий, осовременить текст Пушкина было непросто. Создатели картины не планировали быстро переложить сюжет романа на наше время: речь шла о классической постановке.

«Сначала придумывалось решение, нужно было понять, как и что будут говорить герои. <...> В итоге пришлось найти такое решение, которое позволило строить диалог понятный зрителю, при этом сохранить пушкинскую тональность и дать возможность естественным образом прозвучать в кадре пушкинским стихам», — указал Гравицкий.