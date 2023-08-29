Что смотреть в кино с 31 августа

В четверг, 31 августа, на большие экраны выходят две российские приключенческие картины для юной аудитории — «Чижик-пыжик возвращается» о школьниках, спасающих питерский памятник, и «Девочка Нина и похитители пианино» про героиню, которая пытается вернуть украденный музыкальный инструмент.

© Кадр из фильма "Гонщики на драйве"

Кроме того, в кинотеатрах покажут ленту «Гонщики на драйве» — продолжение боевика «Рискованные гонки» с Тилем Швайгером в главной роли, а также фильм ужасов «Призрачная станция» от автора ленты «Звонок».

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В День знаний, 1 сентября, зрители смогут посмотреть драматический альманах с историями о доблести, ответственности и доброте.

«Чижик-пыжик возвращается»

Режиссёр фильма «Вероника не придёт» и одной из новелл «Москва, я люблю тебя!» Элина Суни представляет картину о приключениях двух детей.

Одноклассники Дана и Лёва во время школьной экскурсии в Санкт-Петербурге видят, как кто-то ворует знаменитого чижика-пыжика», который, как гласит легенда, исполняет желания. Лёва надеется на воссоединение родителей, а Дана мечтает стать блогером. Чтобы загадать заветные желания, дети бросаются на поиски грабителя. Им приходится скрываться от учителей, родителей и двойника Петра Первого.

Дану сыграла Александра Бабаскина («Триггер», «Закрыть гештальт»), а Лёву — Миша Мяло («Хрустальный», «Кошка»). Также роли в фильме исполнили Сергей Мигицко, Инга Оболдина, Светлана Немоляева, Юрий Поляк и другие.

Как рассказала генеральный продюсер киностудии имени М. Горького Лика Бланк порталу «Вокруг-ТВ», эта картина — традиционное детское кино.

«Действие разворачивается в Санкт-Петербурге, город становится одним из главных героев, в фильме есть историческая линия, линия взаимоотношений отцов и детей, тема отношения к животным», — отметила продюсер.

Съёмки ленты проходили в Санкт-Петербурге с июня по август 2022 года.

«Девочка Нина и похитители пианино»

В центре сюжета фантастической приключенческой картины режиссёра Романа Шаляпина («Бесы») — девочка по имени Нина. Она всегда полна энтузиазма и часто увлекается, однако желание изучить что-то новое гаснет так же быстро, как и возникает. Очередное увлечение Нины — пианино, которое в какой-то момент перестаёт слушаться хозяйку и начинает играть само по себе. Но забросить это дело у девочки не получится, так как в квартиру внезапно врываются два незнакомца в масках носорога и зебры и крадут музыкальный инструмент вместе с главной героиней. Оказывается, это не простое пианино — с помощью него злодеи планируют лишить людей чувств. Нине и её другу Кириллу предстоит спасти уникальный предмет.

По словам Евы Смирновой, сыгравшей Нину, она похожа на свою героиню эмоциональностью.

«Конечно, я не прямой прототип Нины, мы на самом деле разные. Но я тоже не умею, как и она, сдерживать свои эмоции — сразу выплёскиваю! Я тоже очень люблю авантюры и считаю себя смелой. Кстати, благодаря этому проекту я начала заниматься игрой на фортепиано», — рассказала артистка TV Mag.

По её словам, больше всего дублей ушло на первую сцену погони.

«Мы с моим партнёром Егором Николаенко должны были сначала поймать это отъезжающее пианино, а потом запрыгнуть на него. Так вот, на эту сцену, как потом сказал режиссёр Роман Шаляпин, ушло около 30 дублей», — отметила актриса.

«Сила добра»

В пятницу, 1 сентября, на экраны выйдет драматический альманах Лолиты Наранович. В ленте зрители увидят пять историй, основанных на классических произведениях о добре, ответственности, сопереживании и доблести. Среди первоисточников — «Юшка» А. Платонова, «Горячий камень» А. Гайдара, «Честное слово» Л. Пантелеева, а также «Бедные люди» и «Сила детства» Л. Толстого.

Истории, вошедшие в альманах, участвовали в разных фестивалях по всеми миру, в частности в России, Канаде, Италии, Индии, Болгарии, Турции, Великобритании, Армении и получили немало наград и премий.

«Литература и кино способствуют воспитанию будущего поколения, для нас очень важно работать над правильными фильмами. Я хотела бы, чтобы как можно больше детей и взрослых посмотрели наш фильм по рассказам русских классиков, где раскрыты фундаментальные нравственные ценности», — цитирует постановщицу «АртМосковия».

«Гонщики на драйве» (Manta, Manta — Zwoter Teil)

Поклонники немецкого актёра Тиля Швайгера («Достучаться до небес», «Красавчик») смогут снова увидеть его на большом экране, на этот раз — в комедийном боевике «Гонщики на драйве», продолжении фильма 1991 года «Рискованные гонки».

В центре сюжета — бывший дерзкий гонщик Берти. Герой променял скорость на бизнес и стал владельцем автомастерской. Берти находится на грани банкротства. Чтобы спасти своё дело, он соглашается на участие в «Гонке поколений», победитель которой получит €150 тыс. Однако у героя даже нет водительских прав. Но трудности его не пугают — он готов искать выход из сложной ситуации ради семьи и бизнеса.

Помимо Тиля Швайгера, к своим ролям вернулись Тина Руланд и Михаэль Кесслер. Также в фильме снялась дочь Швайгера Луна.

«Призрачная станция» (Oksuyeok gwisin)

Сюжет фильма ужасов производства Южной Кореи и Японии сфокусирован на репортёре Ким На-ём, которая после неудачи на работе решает реабилитироваться в глазах начальника и начинает новое журналистское расследование.

Известно, что на станции «Оксу» в Сеуле происходят какие-то загадочные вещи: работник метрополитена и друг главной героини рассказал, что сотрудники часто видят там призраков. На-ём знает, что несколько лет назад на этой станции в результате несчастного случая погибло много людей.