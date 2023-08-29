"Игра в прятки": 31 августа состоится премьера в России

31 августа на российские экраны выходит американский фильм "Игра в прятки". Многим он напомнит культовый сериал "Очень странные дела" и создаст мрачную атмосферу детских приключений.

© Кадр из фильма "Игра в прятки"

Первый трейлер и сюжет

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В первом трейлере нового фильма ужасов «Игра в прятки» Бенджамин Эван Эйнсворт из «Призраков поместья Блай» и звезда «Очень странных дел» Наталия Дайер сражаются против одержимого Эйсы Баттерфилда.

Трейлер начинается с группы молодых людей, живущих в Салеме, (Массачусетс), а голос за кадром зловеще заявляет: «Они не учили нас всей нашей истории и часть ее затерялась по пути». Затем показано, как персонаж Эйнсворт Джо натыкается на ветхую хижину и открывает внутри нее старую дровяную печь. Внутри он находит нож с надписью: «Я буду играть, я не уйду».

Трейлер показывает нам, что нож использовался для совершения ужасного преступления много веков назад, поэтому, как только Джо читает вслух его надпись, мы понимаем, что дело вот-вот станет кровавым.

И действительно, он забирает его домой и предлагает друзьям своей сестры сыграть с ним в игру. Послушав Джо, его друг читает надпись на другой стороне ножа: «Скажи мне, демон, это я?». Как только эти слова были произнесены, в тело подростка проникает дух. Остальные дети проводят остаток ночи, пытаясь остаться в живых, в то время как сущность, контролирующая Маркуса, приходит в убийственную ярость.

Кадр из фильма "Игра в прятки"

Мысли и актерский состав

В фильме исследуются элементы жестокости, присущие детским играм и что происходит, когда игры заходят слишком далеко. По сути когда группа подростков находит в лесу проклятый нож, они выпускают на волю злобного демона, который не успокоится, пока не заберет все их жизни и души в ужасающей смертельной схватке.