Вышел тизер нового фильма Дэвида Финчера «Убийца»

Майкл Фассбендер постоянно напоминает себе, что в его деле постоянно нужно придерживаться плана. Netflix представил тизер нового триллера Дэвида Финчера «Убийца»

Фильм основан на французском графическом романе. Фассбендер играет киллера. После того, как одно из заданий оказывается не выполненным, он решает пойти против своих нанимателей и начинает на них охоту.

Из громких имен актерского состава также можно выделить Тильду Суинтон.