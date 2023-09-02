Драмы, которые заставят вас прослезиться

Некоторые фильмы поражают визуальными эффектами, другие же — игрой актеров. Но есть кинокартины, которые вызывают у зрителей чувство сострадания главным героям.

© Кадр из фильма "Вечное сияние чистого разума"

“Рамблер” собрал подборку драм, которые заставят вас прослезиться.

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"Прислуга", 2011 год

Фильм рассказывает о молодой и амбициозной журналистке Скитер. Она возвращается после учебы в свой небольшой город. Скитер с раннего детства воспитывалась темнокожими нянями и питала к ним теплые чувства.

Но вот однажды она замечает, насколько несправедливо ее подруги обращаются со слугами. Девушка решает написать книгу о непростых судьбах темнокожих.

"Зеленая миля", 1999 год

Действие картины происходит в блоке смертников, приговоренных к казни на электрическом стуле. Главный герой фильма, Джон Коффи, обвиняется в изнасиловании и убийстве двух маленьких девочек.

У мужчины есть необычный дар — он умеет излечивать людей. В ожидании смерти, Джон помогает своим надсмотрщикам излечиться от болезней. Но приговор о смертной казни отменить уже нельзя.

"Вечное сияние чистого разума", 2004 год

Главный герой фильма Джоэл погряз в рутине: каждый его день похож на предыдущий. Однажды утром он отправляется к морю, где встречает Клементину.

Оказывается, что у героев много общего. У Джоэла появляется чувство, что он встречал девушку раньше, и их могли связывать отношения.

"Побег из Шоушенка", 1994 год

По сюжету фильма бухгалтера Энди Дюрфейна обвиняют в убийстве собственной жены и ее любовника. Он оказывается в тюрьме, где всем заправляет беззаконие и жестокость.

Люди, однажды попавшие туда, становятся вечными узниками. Но Энди находит подход и к жестоким охранникам, и к самим заключенным.

"Лучшие дни", 2019 год

По сюжету фильма Чэнь Нянь узнает о том, что ее одноклассница не выдержала нападок сверстниц и покончила собой. Героиня становится новым объектом для буллинга и не знает как остановить травлю.

Кадр из фильма "Лучшие дни"