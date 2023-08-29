Самые добрые и светлые фильмы для всей семьи

Чтобы отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом, стоит устроить себе просмотр душевных фильмов. Эти истории о любви, приключениях, дружбе и достижении мечты способны скрасить любой неудачный день.

© Кадр из фильма "Приключения Паддингтона 2"

Невероятно добрые и светлые кинокартины, которые понравятся всей семье, — в материале «Рамблера».

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«Невероятная жизнь Уолтера Митти»

Кадр из фильма "Невероятные приключения Уолтера Митти"

Год выхода: 2013

Страна: США, Великобритания

Уолтер Митти — человек с богатой фантазией: он то и дело представляет себя храбрым путешественником, опытным космонавтом и обаятельным донжуаном. Однако суровая реальность далека от его мечтаний. Уолтер — офисный сотрудник, который руководит отделом фотографий в журнале «Лайф». Вот только никаким уважением у коллег главный герой не пользуется. Скучная жизнь идет своим чередом, пока внезапно не оказывается, что среди присланных известным фотографом негативов не хватает одного кадра. И единственная возможность получить недостающее фото — отправиться на поиски этого человека. Внезапное путешествие точно изменит жизнь фантазера Уолтера Митти навсегда.

Фильм, снятый Беном Стиллером, позволит зрителям насладиться живописными видами Исландии, а также вместе с главным героем поверить в мечту. Картина была номинирована на премии «Сатурн» и «Спутник».

«Маленькая мисс Счастье»

Год выхода: 2006

Страна: США

Главная мечта семилетней Олив Хувер — победить в детском конкурсе красоты «Маленькая мисс Счастье». Семья Хуверов, состоящая из отца Ричарда, матери Шэрил, брата Дуэйна, дедушки Эдвина и дяди Фрэнка, с одной стороны, хочет помочь маленькой Олив, а с другой — слишком погружена в собственные заботы. Однако несмотря на проблемы, после коротких переговоров Хуверы все же решают отправиться в путешествие через всю страну, чтобы Олив смогла исполнить мечту.

Критики и зрители высоко оценили фильм. На фестивале «Сандэнс», где состоялся премьерный показ, ленте «Маленькая мисс Счастье» устроили громкие овации. Кроме того, картина выиграла две кинопремии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.

«Королевство полной луны»

Год выхода: 2012

Страна: США

Сэм Шикаски — бойскаут и сирота, чьи приемные родители отказали от него из-за невероятно сложного характера. Мальчик становится изгоем даже среди других членов скаутской организации. Но однажды Сэм встречает замкнутую девочку Сьюзи Бишоп, которая живет в своем воображаемом мире. Подростки влюбляются друг в друга и вместе сбегают. На их поиски отправляется полиция, родители Сьюзи и даже бойскауты.

Фильм Уэса Андерсона получил много положительных отзывов как критиков, так и зрителей. Его сказочная и отчасти сентиментальная атмосфера прекрасно скрасит грустный вечер.

«Бэйб: Четвероногий малыш»

Год выхода: 1995

Страна: Австралия, США

Фермер Артур Хоггетт на ярмарке выигрывает поросенка-сироту по кличке Бэйб. Прибыв на ферму, поросенок оказывается на попечении овчарки Флай и вскоре начинает называть ее «мамой». Смышленый Бэйб активно пытается доказать новым хозяевам, что он подходит не только для украшения праздничного стола. Так поросенок начинает выполнять работу, которая требует немалого ума, — пасет овец. На ферме Бэйба любят, но у малыша есть и недоброжелатели.

Фильм основан на книгах Дика Кинга-Смита и совмещает в себе красивую для 90-х годов картинку с легким и добрым сюжетом.

«Ла-Ла Ленд»

Год выхода: 2016

Страна: США

Миа — начинающая актриса, которую судьба случайно сталкивает с талантливым пианистом по имени Себастьян. Герои влюбляются друг в друга, начинают романтические отношения и вместе пытаются построить головокружительную карьеру. Вот только чем успешнее становятся Миа и Себастьян, тем тяжелее им сохранить любовь. Смогут ли герои остаться вместе?

Лента Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом и Эммой Стоун сочетает в себе элементы мюзикла, мелодрамы и отличной театральной постановки. А на церемонии «Оскар» картина одержала победу в шести номинациях.

«1+1»

Год выхода: Франция

Страна: 2011

В результате несчастного случая богатый аристократ Филипп оказался практически полностью парализованным. Теперь герою нужен помощник, который будет за ним ухаживать. В качестве нового работника Филипп выбирает темнокожего бедняка Дрисса с криминальными наклонностями. Дрисс не сильно образован, порой груб и совершенно бестактен, но он заставляет аристократа по-новому посмотреть на свою жизнь и вновь полюбить мир.

Комедийный фильм основан на реальных событиях. Эта жизнеутверждающая история считается одной из лучших французских картин. Лента «1+1» популярна не только внутри страны, но и за рубежом.

«Приключения Паддингтона 2»

Год выхода: Великобритания, Франция, США

Страна: 2017

Милый и вежливый медведь по имени Паддингтон наконец обосновался в Лондоне. Чтобы порадовать любимую тетушку, которая осталась в Перу, Паддингтон решает подарить ей подарок. В антикварном магазинчике он находит редкую книгу, которая точно сможет порадовать медведицу, однако вещица оказалась герою не по карману. Тогда он решает взять себя в лапы и отправляется искать работу. Вот только пока Паддингтон усердно копит деньги, некто похищает фолиант! И теперь все подозрения падают на бедного медвежонка.

Эта кинокартина — редкий пример, который сиквел оказался даже успешнее первой части. «Паддингтон 2» действительно получился еще более сказочной и доброй историей, чем предшествующий фильм.

«День сурка»

Год выхода: 1993

Страна: США

Телевизионный комментатор Фил Коннорс должен снять репортаж о праздновании Дня сурка и для этого приезжает в городок Панксатони. 2 февраля герой завершает эфир, совершенно скучно проводит весь остаток дня и ложится спать. Просыпаясь на следующее утро, Фил понимает, что на календаре вовсе не новый день, а все то же 2 февраля. Оказывается, что герой застрял в этом же дне и теперь не может понять, как ему выбраться из временной петли.

Это одна из самых успешных и знаменитых комедий о временной петле, которая не только развлекает зрителя, но и позволяет ему задуматься о жизни.

«Амели»

Кадр из фильма "Амели"

Год выхода: 2001

Страна: Франция, Германия

Еще с детства Амели живет в выдуманном мире, который приносит ей гораздо больше радости, чем реальный. У нее нет близких друзей, а воображаемый крокодил — единственный приятель, с которым она разговаривает. Но несмотря на одиночество, которое тянется из детского возраста, Амели все же осталась довольно оптимистичной и открытой для мира девушкой. Внезапно случается чудо — она влюбляется.

Интересно, что до «Амели» французский режиссер Жан Пьер Жене снимал преимущественно мрачные фильмы, например четвертую часть из серии «Чужой». Однако эта картина вышла очень романтичной, волшебной и легкой.

«Хоть раз в жизни»

Год выхода: США

Страна: 2013

Раньше Дэн руководил известным музыкальным лейблом, однако его успешная карьера пошла прахом. В баре он случайно знакомится с молодой и талантливой певицей Греттой, которая заставляет Дэна поверить в то, что еще не все потеряно. Вместе они решают записать новый альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но герои готовы к испытаниям.