Самые добрые и светлые фильмы для всей семьи
Чтобы отвлечься от повседневных забот и зарядиться позитивом, стоит устроить себе просмотр душевных фильмов. Эти истории о любви, приключениях, дружбе и достижении мечты способны скрасить любой неудачный день.
Невероятно добрые и светлые кинокартины, которые понравятся всей семье, — в материале «Рамблера».
«Невероятная жизнь Уолтера Митти»
- Год выхода: 2013
- Страна: США, Великобритания
Уолтер Митти — человек с богатой фантазией: он то и дело представляет себя храбрым путешественником, опытным космонавтом и обаятельным донжуаном. Однако суровая реальность далека от его мечтаний. Уолтер — офисный сотрудник, который руководит отделом фотографий в журнале «Лайф». Вот только никаким уважением у коллег главный герой не пользуется. Скучная жизнь идет своим чередом, пока внезапно не оказывается, что среди присланных известным фотографом негативов не хватает одного кадра. И единственная возможность получить недостающее фото — отправиться на поиски этого человека. Внезапное путешествие точно изменит жизнь фантазера Уолтера Митти навсегда.
Фильм, снятый Беном Стиллером, позволит зрителям насладиться живописными видами Исландии, а также вместе с главным героем поверить в мечту. Картина была номинирована на премии «Сатурн» и «Спутник».
«Маленькая мисс Счастье»
- Год выхода: 2006
- Страна: США
Главная мечта семилетней Олив Хувер — победить в детском конкурсе красоты «Маленькая мисс Счастье». Семья Хуверов, состоящая из отца Ричарда, матери Шэрил, брата Дуэйна, дедушки Эдвина и дяди Фрэнка, с одной стороны, хочет помочь маленькой Олив, а с другой — слишком погружена в собственные заботы. Однако несмотря на проблемы, после коротких переговоров Хуверы все же решают отправиться в путешествие через всю страну, чтобы Олив смогла исполнить мечту.
Критики и зрители высоко оценили фильм. На фестивале «Сандэнс», где состоялся премьерный показ, ленте «Маленькая мисс Счастье» устроили громкие овации. Кроме того, картина выиграла две кинопремии «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и лучшую мужскую роль второго плана.
«Королевство полной луны»
- Год выхода: 2012
- Страна: США
Сэм Шикаски — бойскаут и сирота, чьи приемные родители отказали от него из-за невероятно сложного характера. Мальчик становится изгоем даже среди других членов скаутской организации. Но однажды Сэм встречает замкнутую девочку Сьюзи Бишоп, которая живет в своем воображаемом мире. Подростки влюбляются друг в друга и вместе сбегают. На их поиски отправляется полиция, родители Сьюзи и даже бойскауты.
Фильм Уэса Андерсона получил много положительных отзывов как критиков, так и зрителей. Его сказочная и отчасти сентиментальная атмосфера прекрасно скрасит грустный вечер.
«Бэйб: Четвероногий малыш»
- Год выхода: 1995
- Страна: Австралия, США
Фермер Артур Хоггетт на ярмарке выигрывает поросенка-сироту по кличке Бэйб. Прибыв на ферму, поросенок оказывается на попечении овчарки Флай и вскоре начинает называть ее «мамой». Смышленый Бэйб активно пытается доказать новым хозяевам, что он подходит не только для украшения праздничного стола. Так поросенок начинает выполнять работу, которая требует немалого ума, — пасет овец. На ферме Бэйба любят, но у малыша есть и недоброжелатели.
Фильм основан на книгах Дика Кинга-Смита и совмещает в себе красивую для 90-х годов картинку с легким и добрым сюжетом.
«Ла-Ла Ленд»
- Год выхода: 2016
- Страна: США
Миа — начинающая актриса, которую судьба случайно сталкивает с талантливым пианистом по имени Себастьян. Герои влюбляются друг в друга, начинают романтические отношения и вместе пытаются построить головокружительную карьеру. Вот только чем успешнее становятся Миа и Себастьян, тем тяжелее им сохранить любовь. Смогут ли герои остаться вместе?
Лента Дэмьена Шазелла с Райаном Гослингом и Эммой Стоун сочетает в себе элементы мюзикла, мелодрамы и отличной театральной постановки. А на церемонии «Оскар» картина одержала победу в шести номинациях.
«1+1»
- Год выхода: Франция
- Страна: 2011
В результате несчастного случая богатый аристократ Филипп оказался практически полностью парализованным. Теперь герою нужен помощник, который будет за ним ухаживать. В качестве нового работника Филипп выбирает темнокожего бедняка Дрисса с криминальными наклонностями. Дрисс не сильно образован, порой груб и совершенно бестактен, но он заставляет аристократа по-новому посмотреть на свою жизнь и вновь полюбить мир.
Комедийный фильм основан на реальных событиях. Эта жизнеутверждающая история считается одной из лучших французских картин. Лента «1+1» популярна не только внутри страны, но и за рубежом.
«Приключения Паддингтона 2»
- Год выхода: Великобритания, Франция, США
- Страна: 2017
Милый и вежливый медведь по имени Паддингтон наконец обосновался в Лондоне. Чтобы порадовать любимую тетушку, которая осталась в Перу, Паддингтон решает подарить ей подарок. В антикварном магазинчике он находит редкую книгу, которая точно сможет порадовать медведицу, однако вещица оказалась герою не по карману. Тогда он решает взять себя в лапы и отправляется искать работу. Вот только пока Паддингтон усердно копит деньги, некто похищает фолиант! И теперь все подозрения падают на бедного медвежонка.
Эта кинокартина — редкий пример, который сиквел оказался даже успешнее первой части. «Паддингтон 2» действительно получился еще более сказочной и доброй историей, чем предшествующий фильм.
«День сурка»
- Год выхода: 1993
- Страна: США
Телевизионный комментатор Фил Коннорс должен снять репортаж о праздновании Дня сурка и для этого приезжает в городок Панксатони. 2 февраля герой завершает эфир, совершенно скучно проводит весь остаток дня и ложится спать. Просыпаясь на следующее утро, Фил понимает, что на календаре вовсе не новый день, а все то же 2 февраля. Оказывается, что герой застрял в этом же дне и теперь не может понять, как ему выбраться из временной петли.
Это одна из самых успешных и знаменитых комедий о временной петле, которая не только развлекает зрителя, но и позволяет ему задуматься о жизни.
«Амели»
- Год выхода: 2001
- Страна: Франция, Германия
Еще с детства Амели живет в выдуманном мире, который приносит ей гораздо больше радости, чем реальный. У нее нет близких друзей, а воображаемый крокодил — единственный приятель, с которым она разговаривает. Но несмотря на одиночество, которое тянется из детского возраста, Амели все же осталась довольно оптимистичной и открытой для мира девушкой. Внезапно случается чудо — она влюбляется.
Интересно, что до «Амели» французский режиссер Жан Пьер Жене снимал преимущественно мрачные фильмы, например четвертую часть из серии «Чужой». Однако эта картина вышла очень романтичной, волшебной и легкой.
«Хоть раз в жизни»
- Год выхода: США
- Страна: 2013
Раньше Дэн руководил известным музыкальным лейблом, однако его успешная карьера пошла прахом. В баре он случайно знакомится с молодой и талантливой певицей Греттой, которая заставляет Дэна поверить в то, что еще не все потеряно. Вместе они решают записать новый альбом. У них нет ни денег, ни профессиональных музыкантов, но герои готовы к испытаниям.
Фильм пронизан атмосферой творчества, а музыкальные композиции, которые играют на фоне, радуют слух.