Заграница в советском кино: где и как ее снимали

Советская кинематография с ностальгией вспоминается многими поколениями как часть культурного наследия. Великие фильмы, созданные в СССР, не только развлекали зрителей, но и позволяли им побывать в разных уголках мира.

© Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Один из впечатляющих аспектов советского кино - это его способность передавать атмосферу заграничных стран, даже если съемки проходили на родной земле. "Рамблер" расскажет, где и как создавались впечатляющие сцены заграничных путешествий.

Путешествие в "Африку"

Когда вспоминают о советском фильме "Джентльмены удачи", первое, что приходит на ум, - это живописные пейзажи африканской саванны. Однако фактически многие сцены были сняты в Московском зоопарке. Переплавка снега и песка, оригинальные декорации и мастерство операторов создали убедительный эффект африканских пейзажей.

Американский "Чикаго"

Известный советский фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" имеет зрительский сценарий, где Москва и Ленинград перепутаны из-за одинаковых адресов. Но что происходит с заграницей? Сцены, где герой Жени попадает в "Чикаго", снимались в Варшаве, столице Польши. Городская архитектура и уличная атмосфера были воссозданы таким образом, что создавалось впечатление настоящего американского города.

Загадочные "Восточные" красоты

Фильм "Человек с бульвара Капуцинов" увлекает зрителя в загадочную страну, которая на самом деле была воссоздана на родной земле. Сцены "Востока" снимались в Коканде, городе в Средней Азии, который в то время был частью СССР. Мастера декораций и костюмов воссоздали атмосферу "восточной экзотики" прямо у себя дома.

Западный "Лондон"