Стоит ли смотреть последний фильм про Индиану Джонса

В Сети вышел фильм «Индиана Джонс и Колесо судьбы» — финальная часть приключений самого известного в мире археолога, роль которого в последний раз сыграл Харрисон Форд. «Лента.ру» рассказывает, как режиссер Джеймс Мэнголд обошелся с наследием Стивена Спилберга и Джорджа Лукаса.

На исходе Второй мировой в разбомбленном Берлине задерживают доктора Генри Джонса по прозвищу Индиана (омоложенный на компьютере Харрисон Форд) и его оксфордского друга Бэзила Шоу (Тоби Джонс). Под непрерывным обстрелом союзников ситуация быстро меняется, и вот уже Инди и Бэзил обнаруживают Антикитерский механизм — изобретение Архимеда, позволяющее предсказывать положение небесных тел. Чудо-устройство герои уводят из-под носа фашистского ученого Юргена Фоллера (чуть-чуть омоложенный Мадс Миккельсен), который знает, как с его помощью обрести мировое могущество. Джонсу и Шоу удается не только выжить, но и вывести Фоллера из игры, оставив артефакт (вернее, его половину) себе.

Кадр из фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

В 1969 году заслуженный учитель Джонс (старенький Форд) выходит на пенсию, но тут его находит его крестница — дочка Шоу Хелена по прозвищу Вомбат (Фиби Уоллер-Бридж). После смерти Бэзила Хелена научилась спекулировать артефактами, а Индиана ей нужен, чтобы найти вторую половину Антикитерского механизма и продать его подороже. Пенсионер Джонс вяло отказывается, но тут на них нападают подручные выжившего Фоллера (седой Миккельсен), так что понятно, что нового приключения не избежать. Тем более, что впереди много интересных встреч — в том числе и с выбывшим из четвертого фильма египтянином Саллахом (Джонатан Рис-Дэвис).

Известно, что Стивен Спилберг и Джордж Лукас еще в конце семидесятых решили снять пять фильмов про самого известного археолога планеты Индиану Джонса. И как хотелось бы верить, что все, что произошло с этой франшизой в дальнейшем, было пошаговым воплощением гениального озарения двух великих американцев. Однако в реальности все иначе. Аналогичным образом дело обстоит, кстати, и со вселенной «Звездных войн». Лукас может сколько угодно рассказывать о том, что хронология далекой-далекой галактики была продумана им с самого начала и оставалась в пределах первоначального замысла, во всяком случае, на протяжении поставленных им шести эпизодов. Однако мы прекрасно знаем, что это не было так уже на этапе второй трилогии. Сейчас франшиза и вовсе отдана продюсерам Disney, погрузившим «Звездные войны» в ползучую энтропию бесконечных сериалов, мультфильмов и чудовищной последней трилогии.

«Звездным войнам» поклонники Индианы Джонса должны быть благодарны за то, что до героя Харрисона Форда долгое время не доходили руки.

Кадр из фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Спилберг собирался поставить пятый фильм еще в середине прошлого десятилетия, но внезапно обрел вторую молодость и занялся оригинальными проектами, сохранив за собой продюсерские обязательства. Лукас — бессменный автор сюжетов — разместился в соседнем кресле. Сценарий фильма, который в итоге получил подзаголовок «Колесо судьбы», писало множество сценаристов — от работавшего над «Королевством хрустального черепа» Дэвида Кеппа до Джонатана Кэздана и братьев Баттеруортов. Последние были приведены новым постановщиком картины Джеймсом Мэнголдом — вместе они сделали непреднамеренно рифмующийся с финалом истории Индианы Джонса фильм «Ford против Ferrari».

Харрисон Форд — главное достояние франшизы, в «Колесе судьбы» превращенное еще и в ключевой аттракцион. Пролог с моложавым дипфейком Форда — это, безусловно, не только самая энергичная, но и самая возмутительная часть фильма.

И дело тут не в несовершенстве технологии, просто мы прекрасно знаем, что сопереживать предложено цифровой текстуре, натянутой к тому же, кажется, все же на физиономию дублера. В то же время погоня на поезде (тоже частично нарисованном — в духе «Полярного экспресса» Роберта Земекиса) — самая оригинальная экшн-сцена фильма. Все остальное время камера механически летает за героями, но и ее движения, и монтаж больше похожи на дорогостоящий сериал, чем на продолжение спилберговского киносериала.

Мэнголд с первых кадров отступает от главных правил Спилберга. В «Колесе судьбы» совсем нет рукотворной магии — комбинированных съемок, практических спецэффектов, старорежимной цирковой фантазии, которой хватало даже в аляповатом «Королевстве хрустального черепа». Четвертый фильм, в котором доктор Генри Джонс сражался со сталинской фавориткой Ириной Спалько в исполнении Кейт Бланшетт, кстати, очень неплохо состарился. И не в последнюю очередь именно благодаря ручной выделке. Положению Мэнголда не позавидуешь не только из-за того, что он не владеет искусством старых мастеров, но и потому, что большую часть хронометража он вынужден обеспечивать фанатов ностальгическими сценками. Кажется, что именно из-за появления Саллаха и прочих фокусов с жучками и змеями хронометраж оказался безбожно раздут.

Это самая длинная часть франшизы: она длится два с половиной часа, в то время как Спилбергу за глаза хватало двух.

Еще одним препятствием стал собственно Харрисон Форд. Актер, разумеется, каждый день ездил по 60 километров на велосипеде, а в свободное время не слезал с тренажеров, но ему все-таки 80 лет. Пожилым и все время немножко растерянным Инди в новом фильме движет уже не жажда приключений, а чисто физическая инерция, внешним источником которой становится не в меру бойкая Хелена. Доктор Джонс, конечно, скачет на лошади и пару раз для порядка машет хлыстом, но слишком явно хочет отдохнуть, хоть и отрабатывает свой последний поклон с фирменным достоинством.

Российские зрители лишены возможности посмотреть «Колесо судьбы» в кинотеатре, но смеем предположить, что это и к лучшему. Непрерывный просмотр картины может без меры утомить, а раздражение способно пересилить самую сильную детскую любовь к герою кнута и шляпы.

Кадр из фильма «Индиана Джонс и Колесо судьбы»

Туповатый сериальный ритм, впрочем, легко обратить себе на пользу. «Колесо судьбы» вполне располагает к тому, чтобы в любой момент прерваться попить чайку и посмотреть вдаль, а то и разбить фильм на три условные серии. В таком случае в финале терпение будет вознаграждено сторицей. В длинной речи, как известно, лучше всего запоминается последнее слово — и вот финальные минут сорок Мэнголду несомненно удались. В этой части он позволяет себе толику безумия и с хохотом вылетает за последние спилберговские флажки. Сегодня Индиана Джонс — это анахронизм, так что и прощанию с ним лучше всего подходит жанр апокрифического водевиля в духе последней «Матрицы». Именно в таком ключе и исполнен третий акт, о событиях которого лучше всего до просмотра вовсе ничего не знать.