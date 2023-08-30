Китайское кино может восполнить дефицит голливудских фильмов в России

Врио гендиректора Роскино Екатерина Наумова заявила, что китайское кино сможет восполнить дефицит, возникший на российском кинорынке после ухода западных кинокомпаний. Более того, российские зрители относятся к китайским проектам благосклонно.

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По словам Наумовой, качество китайского кино за последние годы в разы выросло — в целом оно стало привлекательнее.

Безусловно, может. Потому что качество китайского кинематографа очень сильно выросло за последние несколько лет. Иногда сложно даже подумать, неужели это полностью произведенный самостоятельно Китаем фильм. Настолько высоки технологии производства, настолько хороша игра актёров и сами съёмки.