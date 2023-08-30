Безумные мутанты: обзор «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Что насчёт не самой привычной супергероики, которая одновременно будет достаточно ностальгичной? 2 августа вышел мультфильм «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов», показывающий новый взгляд на историю любимых сразу несколькими поколениями зрителей героев.

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Тлум.Ру посмотрел мультфильм и рассказывает о впечатлениях — без спойлеров, конечно же.

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О чём мультфильм?

Четверо пятнадцатилетних братьев всю жизнь скрываются в канализациях под Нью-Йорком — неудивительно, ведь они не люди, а огромные черепахи. Чтобы разнообразить свои будни, они изучают ниндзюцу, а воспитывает их гиперопекающий крыс Сплинтер. В один прекрасный день они отправляются на поверхность и пытаются жить как нормальные подростки.

С помощью своей новой подруги Эйприл О’Нил они выходят на след печально известного преступного синдиката, и вскоре дела выходят из-под контроля, когда на них обрушивается целая армия мутантов во главе с другим мутировавшим существом, Суперфлаем, стремящимся захватить человеческий мир.

Почему стоит посмотреть?

№ 1. Ностальгия

Вечно молодые, вечно наевшиеся пиццей черепашки-ниндзя существуют аж с 1980-х годов в форме оригинального комикса. Поэтому неудивительно, что они знакомы не только современным детям, но и их родителям, а, возможно, и бабушкам с дедушками. Кроме комиксов выходили и мультсериалы, а также телеадаптации, полнометражные фильмы и мультфильмы, видеоигры и множество самых разных игрушек. В общем, новая экранизация играет на ностальгии — а мы и рады!

№ 2. Яркий стиль

Тщательно выстроенная компьютерная анимация, напоминающая стиль «Человека-паука: Через вселенные» и его продолжение, кажется, начнает укрепляться, и скоро появится во множестве других мультипликационных проектов. Что же составляет эту эстетику? Конечно, в первую очередь, компьютерная графика — черепашки выглядят очаровательно, и заметно, что создатели старались сделать их узнаваемыми для поклонников старых проектов во вселенной. К этому добавляется стиль рисования как будто от руки, и, конечно фирменные паучьи помехи, добавляющие мультфильму ощущение ожившего комикса. А хип-хоп саундтрек придаёт картине ещё больше динамичности.

№ 3. Запоминающиеся герои

Даже если вы не были знакомы с черепашками до этого, то после просмотра мультфильма наверняка познакомитесь с ними. Если вы не в курсе предыстории героев, то вот, как они стали теми самыми черепашками-ниндзя: четыре миленьких черепашонка попали под воздействие токсичной радиоактивной слизи и поселились в канализации под Нью-Йорком, изучая боевые искусства под руководством такой же мутирующей крысы.

Главных героев сразу четыре: драчливый Рафаэль (Брэйди Нун), глупый Микеланджело (Шеймон Браун-младший), ботаник Донателло (Мика Эбби) и неизменный лидер Леонардо (Николас Канту), так что своего любимчика точно найдёт каждый зритель. К ним присоединяется подросток Эйприл, начинающая журналистка, изо всех сил пытающаяся преодолеть смущающий вирусный инцидент с рвотой, который сняли на камеру и выложили в Сеть. Она расследует серию ограблений технологии TCRI преступником, известным как «Суперфлай» — он настоящий мутант, такой же, как и черепашки. И не забываем о Мастере Сплинтере — его озвучивает Джеки Чан.

№ 4. Важный посыл

Мультфильм вновь показывает, как важно хорошо относиться к тем, кто отличается от нас. Черепашки — мутанты, и, конечно, они не слишком доверяют людям, пускай и стремятся изучить человеческий мир. Даже злодея понять достаточно легко — всего лишь нужно представить себя на его месте. Мотивация у него понятная и простая, и поэтому он получился достаточно человечным (даром, что мутант).

№ 5. Для современных зрителей