Анонсировали дату выхода в прокат новых "Гардемаринов"

Сегодня стало известно о выходе в прокат новых частей саги о легендарных гардемаринах: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". Первая картина "Гардемарины 1787. Мир" выйдет раньше - 5 октября 2023 года. Вторую часть - "Гардемарины 1787. Война" - зрители увидят в кинотеатрах 16 ноября.

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Две новые части о приключениях гардемаринов продолжат серию советских кинокартин и расскажут об эпизоде русско-турецкой войны - сражении на Кинбурнской косе в 1787 году, победителем которого стал генерал А.В. Суворов.

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Режиссер Светлана Дружинина рассказывает:

"Сценарий "Гардемарины-1787", написанный в 2013-14 годах, был представлен "Фондом Кино" на питчинг, а в 2018 году запущен в производство Министерством культуры как два отдельных фильма: "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война". Никто и не предполагал, что выходящие на экраны в 2023 году фильмы будут звучать так современно, словно сделаны вчера по спецзаказу. Романтики-гардемарины, полюбившиеся зрителям в прошлом веке, прошли сложный путь познаний в фильмах "Виват, гардемарины" и "Гардемарины-3", но не растеряли свои лучшие качества: настойчивость, упорство, решительность и уверенность в победе! "Жизнь - Родине, честь - никому!" - это девиз истинных воинов, передающийся из поколения в поколение, помогает им победить противников и помочь выиграть сражение при Кинбурне".

Теперь познакомим читателей с краткими синопсисами. Действие картины "Гардемарины 1787. Мир" происходит в Крыму, в 1787 году. Несмотря на Манифест российской̆ императрицы Екатерины и Кучук-Кайнаджирский мирный̆ договор, которые навсегда соединили Крым с Россией̆, Европа продолжает плести интриги, пытаясь разорвать этот сакральный̆ союз. В подковерной борьбе использованы все приемы - от бесстыдных сплетен, тёмных слухов и лживых статей̆ в газетах до грязных манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение - Алексеем Бобринским, страстным картежником и буяном. Этой̆ слабостью ловко воспользовались международные интриганы. Разрубить узел заговора Екатерина поручает верным друзьям - гардемаринам... Вместе с отцами в бой идут и их повзрослевшие дети, Шурка и Александра, между которыми вспыхивает первая романтическая любовь…