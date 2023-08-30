Космонавт Шкаплеров рассказал в Суздале о съемках "Вызова"

Прошедшая "Ночь кино" в Суздале оказалась вдвойне космической: зрители не только посмотрели фильм "Вызов" под открытым ночным небом на территории кремля, но и встретились с Антоном Шкаплеровым - Героем России, космонавтом-испытателем, в качестве командира корабля совершившим четыре полета на МКС, проведя на околоземной орбите в общей сложности почти 710 суток, из которых 21 час и 39 минут он работал в открытом космосе. Кроме того, именно полковник Шкаплеров пятого октября 2021 года доставлял на МКС участников кинопроекта "Вызов" на корабле "Союз МС-19" и сыграл в этом фильме самого себя. Мы выбрали самые "киношные" моменты из его беседы со зрителями.

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Опередили Тома Круза

Антон Шкаплеров: Когда президент одобрил проект под названием "Вызов", а я видел его подпись, тогда я понял, что да, мы это сделаем. Вообще идея полететь в космос и снять фильм впервые возникла не у нас, а у американцев. Хотел полететь Том Круз, и в прессе уже прошло, что он договорился с Илоном Маском о покупке у него на корабле Dragon двух мест и что в конце октября пройдет старт. Он хотел лететь вместе с помощником и снимать какой-то фильм. Руководство Роскосмоса, Первого канала, ну и, наверное, еще кто-то подумали: а почему бы нам не стать первыми? Посмотрели даты стартов, у нашего "Союза" он получался на две недели раньше. И решили делать. Пошли к президенту, заручились его поддержкой, и машина эта заработала.

Космический артист

Антон Шкаплеров: Я не проходил никакие кастинги. Это был просто мой очередной полет, и так совпало, что на него пришелся этот кинопроект. Поскольку у меня уже были за спиной три полета, и в качестве командира корабля я был самым опытным в отряде космонавтов, никто не стал меня менять. Режиссер Клим Шипенко посмотрел: вроде подхожу. Вообще, когда фильм только разрабатывался, и я читал еще сырой сценарий, там моя роль была - где-то сзади ходит какой-то космонавт, ничего не говорит. Любой бы это сыграл: говорить не надо, ходишь в скафандре, о, это космонавт - вот примерно так было. А уже когда мы познакомились, режиссер меня больше узнал, у него стали появляться какие-то новые мысли, сценарий стал обрастать реальными сценами. Вначале у меня появилось имя, потом мне добавили фамилию, то есть я сам себя играю. Поначалу у меня были какие-то обрывки фраз, потом небольшие монологи. Не все попало в фильм, но вот так я "оброс" и стал космическим артистом. Как и мои коллеги - Олег Новицкий, сыгравший космонавта, которого оперируют, и Петр Дубров. Когда мы к ним прилетели, они находились на станции уже полгода, с участниками кинопроекта они познакомились непосредственно в космосе.

Вместо кастинга - медкомиссия

Антон Шкаплеров: Для полета в космос киногруппы нужно было отобрать людей с идеальным вестибулярным аппаратом, потому что, когда человек попадает в невесомость, начинаются процессы, как при укачивании: его тошнит, он не может принимать пищу, работать. Потом организм перестраивается, но в данном случае не было времени на переходный период. У Клима Шипенко вестибулярный аппарат оказался отличным, а вот дублера ему мы не могли найти долго. Это удалось сделать в последний момент, когда уже начались тренировки, то есть очень многих мы проверили. С актрисой получилось наоборот. Та, кого режиссер видел в этой роли, не прошла, и вместе с ней почти двадцать актрис, в том числе довольно знаменитых, медийных. Как сама Юлия Пересильд рассказывает, позвонил Константин Эрнст, сказал, что нужно приехать в Звездный городок, пройти медкомиссию и, возможно, полететь в космос. Она поначалу даже не восприняла это всерьез. Но у нее действительно оказался хороший вестибулярный аппарат. В итоге отобрали троих - двух актрис и одну летчицу. Потом у них уже был кастинг, Юля стала основной, актриса Алена Мордовина - дублером, а пилот гражданской авиации на роль не подошла, поскольку не актриса. Но она в принципе прошла отбор в отряд космонавтов.

Купил билет и полетел

Антон Шкаплеров: Этап подготовки киногруппы к полету был самым коротким за всю историю. Это действительно был вызов, потому что мы справились за три с половиной месяца. До этого при запуске в космос непрофессионалов, то есть состоятельных космических туристов, которые платят за это десятки миллионов долларов, мы их готовили девять месяцев. Как на самолете - купил билет и завтра полетел, здесь не получится. Но этап подготовки киногруппы был сокращен, и такой вариант стали практиковать дальше. Через 12 дней на МКС киногруппа вернулась на Землю, а я продолжил свой полугодовой полет, и спустя пару месяцев к нам прилетел экипаж с двумя японскими туристами-миллиардерами - они готовились тоже уже по укороченной программе, то есть все пошло "по накатанной".

Каждые 45 минут у нас рассветы и закаты, меняется световая обстановка, а режиссер хотел все снять, чтобы это было с видами на Землю

Стыковка вручную

Антон Шкаплеров: В космическом корабле с командиром обычно всегда летит бортинженер. Он смотрит за своими приборами, там у него есть пульт, дисплей, есть масса обязанностей, а командир в целом ведет управление. Когда же надо было снять в космосе фильм, пришлось посадить в корабль двух непрофессионалов, и я впервые полетел без бортинженера. Корабль немножко доработали, чтобы я мог со своего командирского места выполнять еще и его функции. Ну и, как всегда это происходит, в нужный момент отказала система автоматической стыковки. До этого я три раза стыковался в автомате, просто следил, как работает техника, а в этот раз все отказало, и пришлось управлять вручную. Как назло, мы тогда ушли и из зоны связи. Мне Земля успела только сказать, чтобы я не ждал команды и стыковался, если пропадет связь и откажет система. Но, слава Богу, хорошо подготовили. И в принципе, если вот сейчас смотреть, все прошло довольно гладко, как учили.

Снимать в космосе тяжело

Антон Шкаплеров: Каждая минута у киногруппы была расписана. В наше рабочее расписание тоже входили съемки. Что мы не успевали, снимали, скажем так, в свободное время, после ужина, даже захватывали время сна, но мы понимали, что надо эти 12 дней потерпеть, собрать силу воли, выполнить задание, которое поставил перед нами Роскосмос. Снимать в космосе, оказывается, тяжело. Просто я потом снимался уже на земле, то есть представляю, что такое съемочный день, съемочная группа, где множество людей, и каждый чем-то занят, у каждого есть свои обязанности - свет, звук, грим, одежда и так далее. А на МКС был один режиссер. Хорошо, что он по образованию оператор, то есть мог работать с камерой. Климу постоянно приходилось работать со светом, потому что станция вращается вокруг Земли, виток полтора часа, то есть каждые 45 минут у нас рассветы и закаты, меняется световая обстановка, а он, конечно, хотел все снять, чтобы это было с видами на Землю, через иллюминаторы, чтобы они попадали в кадр. Поэтому ему надо было все время подыгрывать искусственным светом либо ждать следующего витка, чтобы попасть в нужное световое окно. Плюс звук - там очень шумно, а реплики должны быть слышны, поэтому, конечно, он колоссальную работу выполнил, хорошо подготовился.

Без «Белого солнца пустыни» и «Тани» не взлетают

Антон Шкаплеров: Одна из самых знаменитых наших традиций – это посмотреть фильм «Белое солнце пустыни» за сутки до старта. Причем его смотрят и россияне, и иностранцы. Иностранцы вообще не понимают смысл просмотра этого фильма, потому что он далек от космоса, он про достаточно смутные времена в России. Они и юмор этот не понимают, не знают, над чем мы смеемся. Но есть такая традиция, и вот они садятся вместе с нами и смотрят. Фильм идет с субтитрами, которые у нас, наверное, на любом языке есть в запасе. Мы уже наизусть этот фильм знаем, естественно, но все равно смотрим. Не рискуем не соблюсти эту традицию. Один космонавт, который далеко не первый раз летел, ею однажды пренебрег. Я эту историю знаю от него. У него были какие-то дела, которые надо было закончить за сутки до старта, поэтому он не пошел на просмотр. И на следующий день ракета не стартовала. Когда перенесли старт, он потом уже, конечно, отправился со своим экипажем смотреть фильм и благополучно полетел.

Еще на ракете обязательно царапают имя «Таня». Традиция еще при Сергее Павловиче Королеве зародилась. Он запускал первые ракеты, но не все летели удачно, много было аварий. И вот первая взорвалась, вторая на старт, третья… Следующую готовили, а охраной всего этого занимались военные. И какой-то солдатик, видимо, скучавший по своей любимой Тане, ночью, пока находился на дежурстве, пошел и нацарапал на ракете имя девушки. Утром все это, конечно, увидели, парня арестовали, посадили «на губу». Потом ракета все же стартовала с этой надписью, потому что все решили, что это точно не повлияет на ее летные качества. Улетела, и все прошло благополучно. После этого с парня сняли все наложенные взыскания. И с тех пор на каждой ракете эту «Таню» царапают.

А Земля крутится и меняется