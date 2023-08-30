60 лет назад сняли первую в СССР лирическую комедию

Бывает всё на свете хорошо,

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В чем дело, сразу не поймёшь, -

Видео дня

А просто летний дождь

прошёл,

Нормальный летний дождь.

1963

Так бывает в нашем "Календаре..." - сошлись на одной странице даты и стихи, письма и воспоминания. Будто встретились на перекрестке и вскоре расстались. Так встретились и расстались в фильме "Я шагаю по Москве" Коля, Саша и Володя.

В этом году фильму Георгия Данелии исполняется 60 лет. И 100 лет со дня рождения главного художника фильма Александра Васильевича Мягкова.

О юбилее мастера мне напомнил звукорежиссер Виталий Гапоненко: "Художник-постановщик Александр Мягков родился 12 июля 1923 года в Москве. Участник Великой Отечественной войны. Окончил художественный факультет ВГИКа. За оформление киноэпопеи "Освобождение" был удостоен Ленинской премии. Родственники художника прислали мне видеофайл с интервью, которое Александр Васильевич давал более двадцати лет назад. Я расшифровал его. Слушая интервью, чувствуешь, что Александр Васильевич скромный, интеллигентный, непубличный человек. В последние годы жизни он обратился к иконописи, написанные им иконы есть в подмосковных храмах. Правда, я не знаю - в каких именно..."

Конечно, вспоминая о фильме "Я шагаю по Москве", нельзя не вспомнить о Геннадии Шпаликове - сценаристе и поэте, которому 6 сентября исполнилось бы 86 лет. Это он подарил нам Москву приветливых людей, грибного дождя, босых девичьих ног, вечерних фонарей и юного солнца.

Солнечные блики в фильме везде - на Москве-реке, в окнах, на капотах машин, на лужах, на туфельках девушек, на велосипедных спицах, в глазах прохожих...

Давно нет той Москвы, давно пора бы проститься с ней навсегда, но тот, кто застал ее, увидел хоть краешком глаза - тот воскрешает ее в минуту тревожной бессонницы.

А тот, кто опоздал родиться и не шагал по Москве 1960-х - тот пересматривает черно-белое кино. Или читает стихи московского поэта Николая Забелкина из цикла "Памяти Геннадия Шпаликова".

Прямая речь

Александр Мягков о работе над фильмом "Я шагаю по Москве"

Я не помню ни одного конфликта на съемочной площадке. Всё было очень мило.

В то время большинство объектов для съемок строились в павильонах. Даже такой небольшой объект, как музыкальный отдел в ГУМе, и то пришлось строить в павильоне. А кафе и вовсе специально для фильма построили.

Место, где построить кафе, мы все вместе выбирали - оператор Юсов, Данелия и я ездили по Москве и долго-долго искали. Сейчас бы и не нашли. Совсем другая стала Москва. Я вот сам не узнаю район, где я жил раньше, - там всё сломано, всё застроено. А тогда и старое, и новое были в равновесии, пусть и хрупком. И вот мы нашли пустой переулок и построили там кафе-стекляшку. В то время такая архитектура у нас только появлялась.

Нам хотелось показать на экране Москву какую-то необычную, новую, умытую, которую никто еще не видел в кино.

Одинокая тетрадь Николая Забелкина

Что такое: сквер направо

И налево - тоже сквер.

Г.Ф. Шпаликов

Как будто

Шпаликовским сквером

Девчонки - Надя, Люба,

Вера -

Шли под сентябрьским

дождём

Туда, куда мы не дойдём;

А дождик был

нежданно-тёплым

И лился девочкам в глаза

Или из глаз - и билась

в стёкла

Внезапно-летняя гроза,

Сверкая нам улыбкой

Гены,

Прощая нам его долги -

И растворяясь

постепенно

Во тьме, где не видать

ни зги;

И напоследок море света

Всем оставляя на земле...

И било в бубен бабье лето -

И танцевало на золе,

В которой наши дни

растают...

Сентябрь, нарядный,

как жених,

Собрал своих девчонок

стаю -

И где-то в небе спрятал

их.

Глаза их, голоса и губы -

Затушевала синева...

Девчонки - Надя, Вера,

Люба -

И вместе с ними

вся Москва

С дождливым

Шпаликовским сквером -

За горизонт, легко дыша,

Ушли -

И стало небо серым,

И сразу осень подошла

К воздвигнутому

пьедесталу,

Где бронзовый застыл

поэт -

И где теперь поэта нет...

И сразу воздуха не стало

В тяжёлом городе

чужом,

Где сразу все погасли

нимбы

И где, потеряны, стоим

мы

Под сиротеющим

дождём,

Запомнив лёгкий

трепет рая,

Счастливый, долгий -

краткий век,

Как помнит лета

лёгкий бег

Родной страны земля

сырая -

Та, по которой, догорая,

"Как бы резвяся и играя",

Прошёл хороший

человек.

* * *

...И голуби прощались с

голубятнями,

Из почек била

первая листва;

И грозам с их

шутливыми

проклятьями

С крыш вторила

лихая пацанва -

За наши спины

девочка-страна

Тогда спешила встать,

ища защиты...

В те краткие

родные времена

И голуби, и люди были -

чьи-то.

...Прошла весна.

Закончилось давно

Прогулок тех