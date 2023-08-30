Редкую кассету с фильмом «Назад в будущее» продали за $ 10000 на аукционе

В прошлые выходные в США прошёл онлайн-аукцион по продаже редкой VHS-копии фильма «Назад в будущее». Прогнозируемая цена составляла примерно $ 5000, однако в итоге кассета обошлась покупателю в два раза дороже — в $ 10000 (около 957 тыс. рублей).

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Проданная кассета оказалась одной из первых копий фильма, созданных в 1986 году. Спустя 37 лет её состояние до сих пор оценивают как «отличное» — бывший владелец хранил её в оригинальной упаковке, которую очень редко вскрывал. Теперь его кассета отправится к неназванному коллекционеру культовых фильмов.