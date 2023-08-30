«Пернатый патруль» вылетает в кино

Семью не выбирают, и порой она может быть действительно необычной… Например, вас может воспитывать куриное семейство. Казалось бы, ничего необычного, но главный герой истории «Пернатый патруль» — орёл, выросший в окружении несушек.

О чём речь?

Главный герой, удивительный Златоклюв, вырос в окружении курочек в маленькой деревне — и он с самого детства знал, что отличается от своих соседей, ведь он орёл. Рано или поздно инстинкты берут своё — и пернатый герой отправляется на поиски себя в огромный мегаполис Птицеград. Там он узнаёт о себе больше и находит родню, однако не всё так просто: в городе зреет страшный заговор, и герой вот-вот окажется прямо в его эпицентре. Попасть в элитный Орлиный Патруль ещё недостаточно — иногда приходится переступать через свои мечты ради защиты слабых.