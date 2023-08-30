Тиль Швайгер в "Гонщиках на драйве"

31 августа в России пройдет премьера немецкой картины «Гонщики на драйве». Фильму уже пророчат большой успех. Подробнее о картине читайте в материале «Рамблера».

© Кадр из фильма "Гонщики на драйве"

Немецкий комедийный фильм «Гонщики на драйве» (нем. Manta, Manta – Zwoter Teil) 2023 года снял культовый актер и уже режиссер Тиль Швайгер. Картина стала сиквелом фильма «Рискованные гонки» 1991 года. На этот раз свои роли повторили Тиль Швайгер, Тина Руланд и Михаэль Кесслер.

Сюжет

По сюжету спустя 30 лет папа из "Рискованных гонок" повзрослела - Берти и Уши поженились и стали родителями двоих детей, но живут в силу обстоятельств раздельно.

Уши управляет салоном, живет со своим избалованным сыном Даниэлем и разбогатевшим партнером Гуннаром на его вилле. Берти закончил свою гоночную карьеру и вместе с друзьями управляет автомастерской с картинговой трассой. Берти живет с дочерью Мюкке, а у его бизнеса большие долги.

Гуннар лишает Даниэля карманных денег и выгоняет его из дома, поэтому парню нужно отправиться к отцу. Тем временем Берти нужно срочно погасить долг и он решает выиграть гонку, чтобы выигрышем погасить ссуду. О сюжете дальше спойлерить не будем.

В ролях:

Тиль Швайгер — Берти Катцбах

Тина Руланд — Уши Катцбах

Михаэль Кесслер — Клауcи

Тим Оливер Шультц — Даниэль Катцбах

Луна Швайгер — Мюкке Катцбах

Отзывы

В Европе фильм уже вышел и получил первые отзывы.

"Первая часть фильма стала культовой, и сделать его продолжение было хорошей идеей. Лично я нахожу многие фильмы Тиля Швайгера интересными, несмотря на то, что в Германии его часто ругают. Этот фильм оказался зрелищным, в нем много приглашенных немецких «знаменитостей», хорошего юмора.