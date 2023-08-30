Кино недели: Тиль Швайгер в "Гонщиках на драйве"
31 августа в России пройдет премьера немецкой картины «Гонщики на драйве». Фильму уже пророчат большой успех. Подробнее о картине читайте в материале «Рамблера».
Немецкий комедийный фильм «Гонщики на драйве» (нем. Manta, Manta – Zwoter Teil) 2023 года снял культовый актер и уже режиссер Тиль Швайгер. Картина стала сиквелом фильма «Рискованные гонки» 1991 года. На этот раз свои роли повторили Тиль Швайгер, Тина Руланд и Михаэль Кесслер.
Сюжет
По сюжету спустя 30 лет папа из "Рискованных гонок" повзрослела - Берти и Уши поженились и стали родителями двоих детей, но живут в силу обстоятельств раздельно.
Уши управляет салоном, живет со своим избалованным сыном Даниэлем и разбогатевшим партнером Гуннаром на его вилле. Берти закончил свою гоночную карьеру и вместе с друзьями управляет автомастерской с картинговой трассой. Берти живет с дочерью Мюкке, а у его бизнеса большие долги.
Гуннар лишает Даниэля карманных денег и выгоняет его из дома, поэтому парню нужно отправиться к отцу. Тем временем Берти нужно срочно погасить долг и он решает выиграть гонку, чтобы выигрышем погасить ссуду. О сюжете дальше спойлерить не будем.
В ролях:
Тиль Швайгер — Берти Катцбах
Тина Руланд — Уши Катцбах
Михаэль Кесслер — Клауcи
Тим Оливер Шультц — Даниэль Катцбах
Луна Швайгер — Мюкке Катцбах
Отзывы
В Европе фильм уже вышел и получил первые отзывы.
"Первая часть фильма стала культовой, и сделать его продолжение было хорошей идеей. Лично я нахожу многие фильмы Тиля Швайгера интересными, несмотря на то, что в Германии его часто ругают. Этот фильм оказался зрелищным, в нем много приглашенных немецких «знаменитостей», хорошего юмора.
Юмор, конечно, – дело вкуса, но шутки в картине меня позабавили. Это отличный фильм для развлечения, а хорошая актерская игра и зрелищность стали приятными бонусами", — пишут зрители.