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Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

Художник-постановщик фильма британского режиссера Кристофера Нолана «Оппенгеймер» Рут Де Йонг раскрыла новые детали съемок ленты. Об этом она рассказала в подкасте Team Deakins, ее цитирует Variety.

Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»
© Lenta.ru

По словам Де Йонг, кинематографист решил сократить количество съемочных дней картины, чтобы увеличить бюджет для создания декораций. «Крис хотел снимать по всей территории Соединенных Штатов... только билеты на самолет и размещение съемочной группы в каждом из мест — это дорого. Не говоря уже о том, что мне нужно было построить Лос-Аламос, так как его не существует. Вот тут-то я и поняла, что это невозможно. Крис сказал: "Забудьте о деньгах. Давайте просто спроектируем то, что хотим"», — вспомнила она.

Затем Нолан принял важное решение — он провел реорганизацию графика съемок фильма, чтобы объединить дни и высвободить бюджет для производства. Де Йонг сказала, что изначально съемки «Оппенгеймера» планировались на 85 дней, а возможно, и больше, но режиссер сократил их как минимум на 30 дней.

Ранее стало известно, что «Оппенгеймер» собрал более 700 миллионов долларов в прокате.