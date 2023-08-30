Раскрыты новые детали съемок «Оппенгеймера»

По словам Де Йонг, кинематографист решил сократить количество съемочных дней картины, чтобы увеличить бюджет для создания декораций. «Крис хотел снимать по всей территории Соединенных Штатов... только билеты на самолет и размещение съемочной группы в каждом из мест — это дорого. Не говоря уже о том, что мне нужно было построить Лос-Аламос, так как его не существует. Вот тут-то я и поняла, что это невозможно. Крис сказал: "Забудьте о деньгах. Давайте просто спроектируем то, что хотим"», — вспомнила она.