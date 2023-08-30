Ридли Скотт выпускает фильм "Наполеон"

Актер Хоакин Феникс "выдал" изданию World Of Reel, что у режиссера Ридли Скотта есть 4,5-часовая версия "Наполеона", которую тот вскоре выпустит. Феникс играет в этой картине главную роль. В России информацию передает "Газета.ру" сегодня, 30 августа.

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Как пояснил актер, продолжительность кинотеатральной версии ленты равна 157 минутам, а режиссерской — 270 минутам. Там больше говорится о любви Наполеона к Жозефине и ее жизненном пути до встречи с полководцем. Жозефину играет актриса Ванесса Кирби.

"Наполеон" выйдет в прокат 22 ноября 2023 года, после чего попадет на Apple TV+.