Ридли Скотт выпускает фильм "Наполеон"

Ридли Скотт выпускает очень длинный фильм "Наполеон"
Актер Хоакин Феникс "выдал" изданию World Of Reel, что у режиссера Ридли Скотта есть 4,5-часовая версия "Наполеона", которую тот вскоре выпустит. Феникс играет в этой картине главную роль. В России информацию передает "Газета.ру" сегодня, 30 августа.
Как пояснил актер, продолжительность кинотеатральной версии ленты равна 157 минутам, а режиссерской — 270 минутам. Там больше говорится о любви Наполеона к Жозефине и ее жизненном пути до встречи с полководцем. Жозефину играет актриса Ванесса Кирби.
"Наполеон" выйдет в прокат 22 ноября 2023 года, после чего попадет на Apple TV+.
Ридли Скотт говорил о Наполеоне Бонапарте как об исторической фигуре, стоящей в одном ряду с Адольфом Гитлером, Александром Македонским и Иосифом Сталиным. По мнению режиссера, на счету императора "много плохого": во время его правления возобновилось рабство и велись кровопролитные войны. В то же время "маленький капрал" поражает своей храбростью, умением действовать и доминировать. Поэтому Ридли Скотт считает, что он был необыкновенным человеком.