5 главных хитов Венецианского кинофестиваля

Стартовал юбилейный 80-й Венецианский кинофестиваль. В этом году его интерес к России заметно ниже обычного: ни в одном из конкурсов нас нет, хотя в традиционной программе реставрированной классики значатся "Андрей Рублев" Андрея Тарковского и "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

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Соответственно снизился и интерес российских синеманов к фестивалю: если показанные там картины мы в обозримом будущем не увидим, какой смысл о них читать и за них "болеть"?

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Тем не менее расскажу о некоторых фильмах, которые было бы особенно жаль пропустить.

"Команданте"

Прежде всего это фильм открытия - "Команданте" режиссера Эдоардо Де Анжелиса, которого Эмир Кустурица охарактеризовал как замечательного визионера. Это военная драма, основанная на историческом факте: командир итальянской подлодки "Капеллини" Сальваторе Тодаро, потопив атаковавшее ее вражеское судно, не внял приказу добить тонущих моряков, а взял их шлюпку на буксир и, рискуя своей субмариной, доставил их в ближайший безопасный порт. Тем самым он отдал приоритет древнему морскому закону приходить на помощь терпящим бедствие перед суровым военным законом бить, рушить и уничтожать. Война не убила в нем человека, и в этом пафос всегда актуальной картины.

"Военный трибунал по делу о мятеже на "Кейне"

Фильм снят по мотивам знаменитого романа Германа Вука (книга уже была однажды экранизирована в 1954 году режиссером Эдвардом Дмитриком с Хэмфри Богартом в главной роли). Сюжет связан с мятежом на военном корабле, когда морской офицер Филлип Куик насильственно отстранил от командования судном психически нестабильного капитана, который подвергал и корабль, и экипаж серьезной опасности; теперь за самоуправство его отдали под трибунал. В главной роли Кифер Сазерленд. Картина была бы интересна и сама по себе, но встреча с ней приобретает особое значение: это прощание с недавно ушедшими из жизни режиссером Ульямом Фридкином и актером Лэнсом Рэддиком.

"Маэстро"

Байопик Брэдли Купера об американском композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне. Это лирическая история долгой и верной любви между великим музыкантом и американской актрисой коста-риканского происхождения Фелицией Монтеалегро. Ее в фильме сыграла Кэри Малиган, в роли Бернстайна - сам Брэдли Купер. Можно предполагать, что в картине будет много замечательной музыки, что уже ставит ее в категорию must see.

"Феррари"

Еще один фильм, основанный на перипетиях реальной жизни - на этот раз с нами Энцо Феррари, легендарный итальянский автогонщик и конструктор, основатель автомобильной империи и автогоночной команды "Феррари". Фильм застает его в момент серьезного кризиса, когда погиб его сын Дино, а дело его жизни оказалось под угрозой. Как говорит режиссер картины Майкл Манн, он провел бездну времени на вилле Феррари, знакомясь с его бытом, привычками, документами, беседуя с его сыном Пьеро, изучая механизмы и особенности его машин - фильм обещает быть предельно достоверным в деталях. В главных ролях Адам Драйвер и Пенелопа Крус.

"Дворец"

Картина, принятая в программу фестиваля вопреки протестам феминисток: режиссер Роман Полански в свои 90 лет давно в опале и в бегах - движение #MeToo не может простить ему прегрешения полувековой давности. На этот раз он снял сатирический гротеск в реально существующем в Швейцарии роскошном "Палас-отеле", расположенном в готическом замке. Сюда собирается местная знать, чтобы 31 декабря 1999 года встретить новое тысячелетие. Метрдотель Хансуэли пытается лавировать между гостями с их причудливыми требованиями и капризами - и персоналом, вынужденным все это, улыбаясь, терпеть.