Режиссёр «Ангелов Чарли» не против снять третью часть

Режиссёр двух частей «Ангелов Чарли» Джозеф Макгинти Никол во время недавнего интервью рассказал , что был бы очень рад поработать над третьей частью, но не всё зависит только от него.

Потребовалась бы долгая дискуссия с этими тремя замечательными актрисами, которых я обожаю. Я был очень рад видеть Элизабет Бэнкс у руля и делать то, что она делала, это было весело. Кажется, об этом всегда ходят слухи. Я очень рад обсудить это с Дрю, Кэмерон и Люси, но в то же время я очень рад эстафету. Имею в виду, я люблю фильмы Тима Бёртона о Бэтмене, я люблю новые фильмы о Бэтмене. Это просто похоже на то, что можно передать огонь кому-то другому.