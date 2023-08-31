Lionsgate опубликовала трейлер фильма «Дорога отчаяния». Одну из главных ролей в триллере исполнила настоящая легенда боевиков — Мэл Гибсон . Ленту сняли по роману Майкла Фарриса Смита, вышедшего в 2017 году.

Согласно сюжету, действие ленты разворачивается в неспокойном городке штата Миссисипи, где женщина убивает полицейского, пытавшегося её изнасиловать. После этого она и её маленькая дочь ищет защиту и внезапно находит в лице отца и его сына.