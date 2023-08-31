По книге «ростовского пацана», живущего в США, снимут кино

Уроженец Ростова, журналист, бизнесмен живущий в Калифорнии, Андрей Подшибякин написал книгу с мистическим сюжетом «Последний день лета». Писатель рассказал, почему в книге так много мата, как он стал известным, а также о кодексе ростовского пацана и о том, как продвигаются переговоры о съемке фильма.

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«Говорят, что очень много мата. Меня всегда очень раздражало то, что в русскоязычной современной массовой культуре, особенно в литературе, люди разговаривают таким высоким слогом древности, как не разговаривают живые люди вообще никогда», – отметил автор.

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Он напомнил, что декан филологического Евгений Корнилов, которого он лично знал, вообще написал словарь мата. По его словам, в основе сюжета его книги художественно приукрашенная жизнь четырех друзей из 90-х, реальные криминальные разборки в Ростове… и мистическая сущность. Из-за ее появления роман сравнивают с ужасами Стивена Кинга, но такое сравнение писателю не нравится. Он отмечает, что под Ростовом действительного много мистических мест. Права на экранизацию нового романа были приобретены еще до выхода книги, запланирован выход сериала, пишет «Блокнот».

«Когда я вел предварительные разговоры с людьми, которые купили мое произведение для экранизации, они сказали, что хотели бы, чтобы в конце кто-то умер. Но я ответил: «Простите, в конце никто не умрет», – сказал Андрей Подшибякин.

В 18 лет он переехал из Ростова в Москву, работал в глянцевых журналах, составлял путеводители, потому что за это хорошо платили, а творчеством занимался в свободное время. Он понял, что надо писать дальше, когда его произведения читали взахлеб друзья, и поймал себя на том, что придумывал новые строчки быстрее, чем писал. Сейчас живет в Калифорнии, работает директором рекламной компании, но хочет продолжить писательскую карьеру. В Америке у него тоже уже есть читатели, поэтому планируется перевод книги на английский язык.

Несмотря на славу и деньги, близость Голливуда, Андрей Подшибякин называет себя ростовским пацаном и говорит, что главные принципы жизни – «не вести себя как говно, не говорить плохого за спиной и возвращать долги».