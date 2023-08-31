Мег Райан вернулась на экран в трейлере мелодрамы "Что происходит потом"

Партнёром 61-летней актрисы/режиссёра выступил Дэвид Духовны.

Мег Райан представила режиссёрский дебют в трейлере мелодрамы "Что происходит потом". Она также написала сценарий и исполнила одну из главных ролей. Это первое появление актрисы на экране после съёмок военной драмы "Итака" в 2015-м году.

С картиной "Что происходит потом" Райан вернулась в любимый жанр романтической комедии, на котором специализировалась большую часть карьеры. "Когда Гарри встретил Салли", "Вам письмо", ""Неспящие в Сиэттле" с её участием стали в прокате хитами.

В центре сюжета её нового творения нахдятся Уилла и Билл (Дэвид Духовны), у которых в молодости был роман. Спустя много лет они неожиданно встречаются в аэропорту, когда их рейсы отменяют из-за снежного шторма. Вспоминая прошлое и анализируя, какие их мечты сбылись, герои всё больше задумываются над тем, что означает их встреча - простое совпадение или шанс начать отношения заново.