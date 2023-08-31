«Чижик-пыжик возвращается» вышел в широкий прокат

Новый фильм «Чижик-пыжик возвращается» вышел 31 августа в российский прокат. Об этом сообщает ТАСС.

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Фильм об исчезновении скульптуры чижика-пыжика стал первым большим детским проектом после перезапуска Киностудии им. М. Горького.

«Это настоящее детское кино в лучших традициях Киностудии Горького. Их будет больше, мы обязательно будем делать хорошее качественное детское кино, возрождая таким образом эти традиции», — пообещала генеральный директор киностудии Юлиана Слащева.

Главные герои нового фильма — школьники, отправившиеся на экскурсию в Санкт-Петербург в День города. Они становятся свидетелями кражи знаменитой маленькой скульптуры и решают помочь вернуть ее.

Картину снимали в 2022 году в период белых ночей. 11-летние Александра Бабаскина и Миша Мяло сыграли главных героев, одна из ролей досталась народной артистке РСФСР Светлане Немоляевой.

В фильм вошла песня «Домовой» на музыку и слова Виктора Резникова в исполнении Хабиба. В 1988 году эта песня прозвучала в исполнении квартета Сергея и Михаила Боярских, Андрея и Виктора Резниковых и группы «Марафон».

«Чижик-пыжик», по словам авторов, может получить два сиквела.