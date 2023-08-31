О работе поисковиков сняли фильм

На телеканале «Россия-24» состоялся показ документального фильма «Без срока давности. По долгу памяти», рассказывающего об оккупации Курской области в годы Великой Отечественной войны. В нём представлены снимки и кинохроника, воспоминания ветеранов, интервью с историками, архивистами и краеведами.

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Большой фрагмент фильма показывает работу курских поисковиков в Знаменской роще города Курска на раскопках захоронений мирных жителей, убитых оккупантами и их пособниками. В съёмках приняли участие представители поискового отряда «Курская земля» – руководитель Елена Сукманова и активист Анна Поварова, а также руководитель поискового отряда «Новое поколение» средней школы №2 посёлка Пристень Светлана Оспищева. В фильме присутствуют фрагменты интервью руководителя Центра «Поиск» Игоря Цуканова.

Съёмки прошли и в Пригородненской средней школе Щигровского района, где о раскопках на месте нахождения лагеря для военнопленных и мирных жителей рассказал руководитель отряда «Сокол» Алексей Березицкий.