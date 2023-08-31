Кинофестиваль «Лендок» назвал победителей

Названы победители IV Международного кинофестиваля Lendoc Film Festival. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

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На торжественной церемонии закрытия смотра, прошедшей на Открытой киностудии "Лендок", лауреатом конкурса игрового кино назвали "Один маленький ночной секрет" режиссера Натальи Мещаниновой. В конкурсе неигрового кино победила лента "Vad'd'a. Мытарства" Никиты Добрынина.

Лучшим режиссером стал Таалайбек Кулмендев ("Продается дом", Республика Кыргызстан).

Специальный диплом жюри за лучшее визуальное решение получил фильм "Черный вагон" Адилета Каржоева.

Кинофестиваль "Лендок" был основан одноименной киностудией и существует с 2020 года. В 2023 году конкурс впервые был международным.