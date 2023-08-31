На ютуб-канале Madman Films вышел трейлер драматического фильма «Анатомия падения». Впервые картину показали в рамках Каннского кинофестиваля, на котором она получила главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».

Пртагонистка фильма — немецкая писательница, муж которой загадочно погибает, упав со скалы. Её подозревают в убийстве, а единственный свидетель трагедии, её незрячий сын, начинает сомневаться в невиновности своей матери.