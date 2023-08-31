Открытие третьего Международного кинофестиваля «Форма жизни»

«Организатор фестиваля “Форма жизни” Киностудия им. М. Горького всегда обращала внимание на процессы просвещения и воспитания. Мне кажется, что наш фестиваль, который говорит о социальной ответственности, о гражданской позиции человека и художника – это как раз то, что позволяет воспитывать и просвещать публику. В этом году фестиваль получился максимально зрительским и зрелищным. Нам удалось собрать картины действительно со всего света: от Китая до Бразилии. Также мы покажем интересную программу короткометражных фильмов и фильмов-премьер. Мы уверены, что вам будет интересно. Добро пожаловать на “Форму жизни”!»