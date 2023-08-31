Открытие третьего Международного кинофестиваля «Форма жизни»

Церемония открытия третьего Международного кинофестиваля «Форма жизни» прошла в Перми
30 августа в Перми в частной филармонии «Триумф» состоялась торжественная церемония открытия третьего Международного фестиваля «Форма жизни», организованного Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры Пермского края, Пермской кинокомиссии и «Пермской синематеки».
Церемония открытия фестиваля «Форма жизни» началась с эмоционального перфоманса в исполнении коллектива театра современного танца «Окей». Руководитель – Ольга Кобелева. Авангардный танец в сочетании со светомузыкой и visual surround создал атмосферу непознаваемого космического пространства.
Пульсирующий ритм музыкального сопровождения напомнил каждому сидящему в зале: «Ты человек, и в тебе целая вселенная». В конце церемонии мастерство пластики тела продемонстрировали студенты Пермского государственного института культуры, кафедры режиссуры театрализованных представлений. Композитор и аранжировщик – Никита Савостин.
Программный директор «Формы жизни», руководитель кинофестивального и кинорыночного продвижения Киностудии им. М. Горького Мария Безенкова выступила с приветственным словом:
«Организатор фестиваля “Форма жизни” Киностудия им. М. Горького всегда обращала внимание на процессы просвещения и воспитания. Мне кажется, что наш фестиваль, который говорит о социальной ответственности, о гражданской позиции человека и художника – это как раз то, что позволяет воспитывать и просвещать публику. В этом году фестиваль получился максимально зрительским и зрелищным. Нам удалось собрать картины действительно со всего света: от Китая до Бразилии. Также мы покажем интересную программу короткометражных фильмов и фильмов-премьер. Мы уверены, что вам будет интересно. Добро пожаловать на “Форму жизни”!»
С комментарием выступила директор центра кинопроизводства Пермского края Алёна Семерикова-Волкова:
«Нам всегда очень радостно, что такой важный и нужный фестиваль собирает таких квалифицированных специалистов киноотраслей. Классно, что наш регион благодаря поддержке Министерства культуры Пермского края, благодаря Киностудии им. М. Горького, с которой мы уже долго и тепло сотрудничаем, может принять у себя этот фестиваль. Я надеюсь, что это будут интересные, увлекательные дни, где мы сможем насладиться прекрасными работами в нашем прекрасном городе».
Председатель жюри национального конкурса Юлия Киселёва поприветствовала зрителей фестиваля и поблагодарила отборочный комитет за выбор прекрасных фильмов.
Председатель жюри международного конкурса Анна Драницына поздравила пермяков с трехсотлетием города и отметила, что Пермь становится кинематографическим местом. Также Анна Драницына отметила уникальность ценностей «Формы жизни»:
«Экология людских отношений, человеческой души – это то, что мне как документалисту особенно интересно».
На церемонии открытия была показана документальная картина «Голоса Арктики» с участием известного дизайнера и диджея Дениса Симачёва и Николая Курилова – автора стихотворения «Родное» из фильма «Брат-2».
Фильм представила продюсер фильма открытия «Голоса Арктики» Юлия Липатова:
«Кино получилось очень добрым, очень чистым. Если говорить об экологичности души, то оно как раз об этом, оно – о родном и о том, что нас всех объединяет, о наших близких, о нашем доме. <…> Главный герой фильма Денис Симачёв по задумке Вани Вдовина собирает звуки малых народов. И это наш вклад, как создателей фильма, в развитие культуры малых народов, в передачу этой культуры новым поколениям».
В рамках III МКФ «Форма жизни» пройдут открытые кинопоказы фильмов международной и национальной конкурсных программ, в которые войдут картины, созданные в 2021–2023 годах и соответствующее концепции смотра. Вне конкурса зрителям будут представлены киноработы в тематических программах «Живое/неживое», «Terra-тория», «Коротко о главном» и «Дети.Doc». Кроме того, 2 сентября в Городской библиотеке пройдет научно-практическая конференция «ВИДЕТЬ И/ИЛИ ЗНАТЬ», организованная фестивалем совместно с проектом «Лаборатория научного кино 2.0» и посвященная вопросам восприятия и формирования представления о научно-популярном кино в современном мире.
Церемония закрытия фестиваля с вручением призов и подведением итогов состоится 3 сентября в 17:00 в частной филармонии «Триумф».
Фильмом закрытия станет российская премьера картины «Безгрешность мира» (2022) американских авторов Ренана Озтюрка и Фредди Уилкинсона. Документальный фильм рассказывает историю о том, как одна чёрно-белая фотография заставила трёх знаменитых альпинистов отправиться на поиски приключений.