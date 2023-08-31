Почему картину Кончаловского «Первый учитель» называли «кыргызским чудом»

Дебютная картина Андрея Кончаловского «Первый учитель» по повести Чингиза Айтматова в середине 60-х привлекла внимание всего мира. 31 августа, в День независимости Кыргызстана, фильм «Первый учитель» выйдет на телеканале «МИР», рассказывает корреспондент Анна Парпура.

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«Кыргызское чудо» – так о «Первом учителе» говорили шесть десятилетий назад, когда он только вышел на экраны. О жизни молодого, но сильного духом кыргызского учителя узнали во всем мире. Фильм заработал приз Венецианского фестиваля.

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«Первый учитель» – дебют Андрея Кончаловского в полнометражном кино. Студентом ВГИКа он решил снять фильм по повести Чингиза Айтматова. В успех картины верил с трудом.«Я ехал туда, самолет был полон иностранцев, кыргызов. Все говорили на кыргызском. Я сидел в ужасе, думал, Боже, куда я еду? Неужели я вернусь оттуда с полнометражным фильмом?» – поделился Андрей Кончаловский.

К тому же молодой и дерзкий Кончаловский решил изменить сценарий. Фильм получился настолько жестким, что спасать его пришлось Чингизу Айтматову.

«Картину положили на полку, не приняли. И тогда Чингиз пошел в ЦК в Москве к секретарю Суслову, и он своей грудью, на которой висела медаль лауреата Ленинской премии, пробил путь картине», – рассказал Кончаловский.

«Первый учитель» – фильм о молодом красноармейце Дюйшене, который приезжает в далекое кыргызское село, чтобы учить детей, но сталкивается с сопротивлением местных жителей.

Дюйшен – не выдуманный персонаж. Молодого учителя Чингиз Айтматов знал лично. Он жил в родном селе писателя. Из заброшенного сарая сделал школу для детей из бедных семей. В своем фильме Кончаловский смог передать и характер самоотверженного, преданного своей идее героя.

В произведениях Айтматова человек и природа всегда связаны. Самобытной природе Кыргызстана нашлось место и в этом фильме. А жизнь далекого села Кончаловский показывает достоверно и с любовью, чтобы даже зритель, который никогда не бывал в Центральной Азии, смог почувствовать, каково это жить в далеком кыргызском ауле.