Фильмы для погружения в осеннюю атмосферу

Как сообщает Центральная Служба Новостей, многие ассоциируют осень с меланхолией и прекрасной атмосферой, которая помогает остаться дома. Для любителей сырости и желтых листьев под ногами появилась подборка фильмов, помогающие прочувствовать атмосферу.

© Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли"

Прекрасная картина «Когда Гарри встретил Салли» рассказывает о дружбе двух людей, которая спустя 12 лет переросла в любовь. События происходят в осеннем Нью-Йорке, что добавляет больше романтики в сюжет. Интересно, что фильм получил премию Британской академии за лучшую сценарную работу.