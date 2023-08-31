«Оппенгеймер» стал одним из самых кассовых фильмов

«Оппенгеймер» стал вторым самым кассовым фильмом с рейтингом «18+» в истории
Фильм «Оппенгеймер» продолжает покорять мировую публику. Новая картина Кристофера Нолана заработала уже $ 788 млн — это невероятный результат для трёхчасового байопика с бюджетом в $ 100 млн.
По итогам последних дней августа лента Кристофера Нолана сумела войти в тройку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+», обойдя «Дэдпула» и «Дэдпула 2». Сейчас лента уступает лишь «Джокеру» Тодда Филлипса, который собрал в прокате недостижимые для конкурентов $ 1,074 млрд.
Самые кассовые фильмы с рейтингом «18+»
- «Джокер» (2019) — $ 1,074 млрд
- «Оппенгеймер» (2023) — $ 788 млн
- «Дэдпул 2» (2018) — $ 785 млн
- «Дэдпул» (2016) — $ 782 млн
- «Матрица: Перезагрузка» (2003) — $ 741 млн
- «Оно» (2017) — $ 700 млн
- «Детектив из Чайнатауна 3» (2021) — $ 686 млн
- «Логан» (2017) — $ 619 млн
- «Страсти Христовы» (2004) — $ 612 млн
- «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (2011) — $ 586 млн.
Чемпионат.com: главные новости