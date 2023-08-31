«Оппенгеймер» стал одним из самых кассовых фильмов

Фильм «Оппенгеймер» продолжает покорять мировую публику. Новая картина Кристофера Нолана заработала уже $ 788 млн — это невероятный результат для трёхчасового байопика с бюджетом в $ 100 млн.

По итогам последних дней августа лента Кристофера Нолана сумела войти в тройку самых кассовых фильмов с рейтингом «18+», обойдя «Дэдпула» и «Дэдпула 2». Сейчас лента уступает лишь «Джокеру» Тодда Филлипса, который собрал в прокате недостижимые для конкурентов $ 1,074 млрд.