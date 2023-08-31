6 фильмов и сериалов о студенчестве

Во второй половине 20-го века появился образ тинейджера и идея, что по школьным и студенческим временам можно ностальгировать.

© Кадр из сериала "Шершни"

К 1 сентября мы вместе с онлайн-кинотеатром KION выбрали 6 фильмов и сериалов о беззаботных временах.

Видео дня

«Купе №6» (2021, реж. Юхо Куосманен)

Обладатель гран-при Каннского кинофестиваля. 90-е, Россия, студентка из Финляндии Лаура (Сейди Хаарла) учится в Москве, она изучает петроглифы и для научного исследования отправляется в Мурманск на поезде. Ее попутчиком оказывается обычный парень Лёха (Юра Борисов), производящий сначала крайне отталкивающее впечатление. Постепенно Лёха и Лаура открываются друг другу.

«Она видела небо» (2019, реж. Тацуюки Нагаи)

13 лет назад Аканэ и Синно были влюблены, после школы планировали переехать в Токио, только родители девушки погибли в автокатастрофе. Поэтому Аканэ осталась в родном городе, чтобы позаботиться о младшей сестренке Аои. Аои выросла и мечтает стать музыкантом, как когда-то хотела ее старшая сестра, только в один день она встречает молодую версию Синно и тоже влюбляется в него.

«Одержимость» (2014, реж. Дэмьен Шазелл)

Барабанщик Эндрю Ниман (Майлз Теллер) мечтает войти в историю, после поступления в консерваторию он прямиком идет к самому строгому дирижеру оркестра Теренсу Флетчеру (Дж. К. Симмонс). Флетчер сразу ставит новичка на место и объясняет, что у него все работают на износ, играют идеально каждую ноту. Ради величия Эндрю готов на все, даже на кровавые мозоли и психологические срывы.

«Шершни» (2021)

«Желтые жилеты» — название школьной женской футбольной команды, отправившейся на турнир в Сиэтл. Самолет терпит крушение в снежных горах, выживают не все. Спустя 25 лет женщины не могут забыть катастрофу, кто-то заливает травму алкоголем и наркотиками, другие же стараются не вспоминать о прошлом. Несколько лет спустя Мисти (Кристина Риччи), работающая медсестрой в доме престарелых, получает зловещее анонимное письмо с угрозой шантажа и решает найти отправителя.

«Помни меня» (2010, реж. Аллен Култер)

Студент социологического факультета Тайлер (Роберт Паттинсон) уже десять лет не может смириться со смертью брата, а потому лезет драться при любом намеке на конфликт. После очередной ночи за решеткой Тайлер решает отомстить полицейскому, совратив его дочь Элли (Эмили де Рэвин). Вот только девушка сама жаждет мести.

«Фея тяжелой атлетики» (2016–2017, реж. О Хён-джон)