Фильм "Один настоящий день" получил гран-при фестиваля "Волгоградский факел"
Названы лауреаты второго открытого российского кинофестиваля "Волгоградский факел". Гран-при получила картина "Один настоящий день" Георгия Шенгелии. Евгений Ткачук, сыгравший в этом фильме, удостоен приза оргкомитета.
Награду за режиссуру получил Александр Зачиняев ("У самого белого моря").
"Меня всегда эти две номинации коробили. Разве у лучшего фильма не лучший режиссер?" - отметила председатель жюри Ольга Остроумова.
Молодой актер из той же картины Никита Манец удостоен приза за лучшую мужскую роль. Аналогичную награду у женщин вручили Ольге Лапшиной. Кстати, это уже ее четвертый актерский приз за фильм "Огород" (режиссер Лариса Садилова).
"Я очень люблю свою профессию и когда мне хлопают. В три года на пляже в Судаке я просила родителей, чтобы меня потеряли. Потому что хотела услышать свое имя в громкоговоритель на весь пляж: "Потерялась Оля Лапшина!" - пошутила артистка.
Факел за сценарий передали авторам "Золотой бронзы" Евгении Кондратьевой и Игорю Копылову. Лучшим оператором признали Олега Лукичева ("Плакать нельзя").
В конкурсе документальных работ победила волгоградка Наталья Гордеева с фильмом "Николай Батюк. Сердце комдива". В смотре короткометражек первенствовала Ольга Добромыслова (работа "В темноте").
Специальными призами отмечены актеры Александр Пашутин и Светлана Немоляева.