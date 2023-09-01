Фильм "Один настоящий день" получил гран-при фестиваля "Волгоградский факел"

"Я очень люблю свою профессию и когда мне хлопают. В три года на пляже в Судаке я просила родителей, чтобы меня потеряли. Потому что хотела услышать свое имя в громкоговоритель на весь пляж: "Потерялась Оля Лапшина!" - пошутила артистка.