Первые зрители биографической драмы «Феррари» устроили 7,5-минутную овацию создателям фильма после того, как картину показали в рамках конкурсной программы на 80-м Венецианском кинофестивале. В зале присутствовали режиссер Майкл Манн и исполнитель главной роли Адам Драйвер .

Примечательно, что гильдия актеров, несмотря на запрет из-за голливудской забастовки, разрешила актерам принимать участие в продвижении фильма, так как картина сделана независимой компанией Neon. Сегодня на пресс-конференции Драйвер поддержал коллег по цеху и высказал недовольство действиями Netflix и Amazon по отношению к актерам. По его словам, если даже небольшие компании готовы прислушиваться к требованиям актеров, то это могут сделать и гиганты индустрии.