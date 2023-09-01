Фильм «Феррари» удостоился семиминутных оваций на Венецианском кинофестивале
Первые зрители биографической драмы «Феррари» устроили 7,5-минутную овацию создателям фильма после того, как картину показали в рамках конкурсной программы на 80-м Венецианском кинофестивале. В зале присутствовали режиссер Майкл Манн и исполнитель главной роли Адам Драйвер.
Примечательно, что гильдия актеров, несмотря на запрет из-за голливудской забастовки, разрешила актерам принимать участие в продвижении фильма, так как картина сделана независимой компанией Neon. Сегодня на пресс-конференции Драйвер поддержал коллег по цеху и высказал недовольство действиями Netflix и Amazon по отношению к актерам. По его словам, если даже небольшие компании готовы прислушиваться к требованиям актеров, то это могут сделать и гиганты индустрии.
«Феррари» рассказывает историю, начавшуюся летом 1957 во время кризисного этапа жизни легендарного Энцо Феррари. Его компания оказалась на грани банкротства, он потерял сына и его брак трещит по швам. Пытаясь все наладить, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.
В касте картины числятся Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Патрик Демпси, Сара Гадон, Джек О’Коннелл.
Фильм официально выйдет в российский прокат 21 декабря.