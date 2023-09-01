5 главных кинопремьер сентября-2023

В сентябрьской подборке лучших кинопремьер по версии БФМ-Новосибирск:

© Кадр из фильма «Великая ирония»

юбилейный 50-й фильм одного из величайших режиссеров современности Вуди Аллена;

голливудский комедийный триллер с великолепной Умой Турман;

разухабистый боевик с Джейсоном Стейтемом, Сильвестром Сталлоне и Дольфом Лундгреном в одной обойме;

мистический хоррор об исследовании паранормальных способностей в СССР;

добрый анимационный фильм об орле, воспитанном в курятнике.

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«Великая ирония»

Остросюжетная романтическая комедия от Вуди Аллена – маэстро кинематографа, четырехкратного обладателя премии «Оскар». «Великая ирония» стала 50-м фильмом в его карьере.

Осенний Париж всегда особенно романтичен. Успешная, но несчастная в браке Фанни сталкивается там со своим одноклассником, которого не видела много лет. Вспоминая беззаботную юность в Нью-Йорке, она решается на роман с обаятельным писателем, который был без ума от нее еще в школьные годы. Но когда у ревнивого мужа начинаются подозрения, невинная интрижка превращается в порочную игру, ставкой в которой становится сама жизнь.

«Это современная история о романтике, страсти и насилии, действие которой происходит в современном Париже. Сюжет снятого по всему городу и немного в сельской местности фильма развивается вокруг романа между двумя молодыми людьми, старыми друзьями, который перерастает в супружескую неверность, а в конечном итоге – в преступление», – прокомментировал сценарий Вуди Аллен.

«Искусство по понятиям»

«Это ведь не так и трудно – подмешать в наш бизнес искусство». Голливудский комедийный триллер с великолепной Умой Турман в главной роли. Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда Реджи вдруг становится восходящей звездой авангардной живописи. Так преступление превращается в настоящее искусство.

О начале работы над проектом про невезучую владелицу арт-галереи и криминального авторитета стало известно в апреле 2022 года. Авторы сразу объвили, кто исполнит главные роли, чтобы подогреть интерес публики. В роли Патрис на экране появится звезда «Убить Билла» Ума Турман, в роли Гордона – известный по франшизе «Мстители» Сэмюэл Л. Джексон.

«Искусство по понятиям» – второй совместный проект Умы Турман и Сэмюэля Л. Джексона после «Криминального чтива».

«Неудержимые 4»

«Вот это замес!» Классический боевик с дрим-тим в составе. Новая миссия элитной команды наемников окончилась неудачей, и «Неудержимые» несут потери: Барни Росс выбывает из строя, Ли Кристмас отстранен от будущих операций. В отряд набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен.

Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить сослуживцев, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию «Неудержимых».

Дата выхода: 21 сентября 2023Режиссер: Скотт Во («Жажда скорости» – экранизация игры Need for Speed)В ролях: Джейсон Стейтем («Карты, деньги, два ствола»), Кертис «50 Cent» Джексон, Меган Фокс («Трансформеры»), Дольф Лундгрен («Универсальный солдат»), Сильвестр Сталлоне («Рэмбо»)

«Телекинез»

«Эксперимент, который разбудил старое проклятие». Российский хоррор об исследовании паранормальных способностей в СССР.

Москва, 1977 год. В режиме полной секретности ученые исследуют паранормальные явления. Профессор-физик, специалист по телекинезу и гипнозу, сталкивается с необъяснимой силой, в существование которой невозможно поверить. Вскоре его дочь Анна обнаруживает у себя смертельно опасный дар.

Вдохновением для сюжета послужила история Нинель Кулагиной, которая в 1960-х годах заявила, что владеет телекинезом, и ее способности 20 лет изучали в нескольких НИИ. В фильме много экшен-сцен и трюковых элементов, спецэффектов, сложных декораций и световых решений, компьютерной графики.

«Пернатый патруль»

Семейный мультфильм китайского производства от создателя «Шрека» и «Кунг-фу Панды» – классическая полнометражная анимация.

Вы слышали когда-нибудь об орле, воспитанном курами? Эта история как раз о таком. Но инстинкты взяли свое, и когда наш герой оперился, то отправился на поиски себя. Невероятные путешествия привели его в Птицеград, где орел не только разыскал своих родственников, но и обрел новую цель – стать членом команды Пернатого патруля. Впрочем, он еще не подозревает, что в городе зреет страшный заговор…

Режиссером проекта выступил знаменитый голливудский аниматор, талантливый сценарист и продюсер Найджел В. Тирни, создавший кинохиты «Шрек навсегда», второй сезон мультфильма «Как приручить дракона» и третью часть «Кунг-фу Панды».