14 лучших мультфильмов лета

Лето подходит к концу — как бы грустно ни было прощаться с самым солнечным сезоном, важно помнить, что каждое время года важно, и впереди нас ждёт ещё больше интересного и увлекательного.

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В нашей подборке вы найдёте 14 самых ярких полнометражных мультфильмов (и не только!), вышедших за последние три месяца.

Видео дня

Дата выхода:весна-лето 2023

О чём: Продолжение головокружительной истории «Человек-паук: Через вселенные», в котором дружелюбный сосед Человек-Паук попадает из Бруклина в Мультивселенную.

В этой ленте ещё больше самых разных Пауков, а Майлзу приходится решить, что значит быть настоящим героем и кто друг, а кто враг.

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Дата выхода:весна-лето 2023

О чём: Запретная история любви воды и огня.

В городе, где живут представители четырёх разных элементов, не слишком любят огненных. Главная героиня Эмбер разрывается между любовью к водному представителю Уэйду и тем, чтобы унаследовать семейный бизнес.

№ 3. «Судзумэ, закрывающая двери»

Дата выхода:2022 2023

О чём: 16-летняя Судзумэ живёт в тихом городке на острове Кюсю и однажды встречает молодого путешественника. Он вдохновляет её отправиться в местное заброшенное здание — там героиня находит загадочную дверь, открывает её и вытаскивает из земли странный камень, устроивший землетрясение. Теперь Судзумэ вместе с новым знакомым предстоит закрыть открывающиеся по всей стране двери и предотвратить новые разрушения.

Дата выхода:14 июня

О чём: Девочка-оборотень Нимона может превратиться в кого угодно — любой зверь, птица или рыба подвластен еёмагии перевёртышей. Она объединяется с рыцарем, несправедливо обвинённом в ужасном преступлении. Вместе они попытаются восстановить его доброе имя — вот только Нимона, кажется, тот самый монстр, которого рыцарь поклялся уничтожить.

Дата выхода:15 июня

О чём: История о семейке морских монстров, вынужденной скрываться на виду у всех в человеческом мире. У них действует самое важное правило: «нет океану», которое, естественно, нарушает дочь-подросток Руби. Это полностью изменит её жизнь и жизнь её семьи.

№ 6. «Зверогонщики»

Tlum.ru

Дата выхода: 22 июня

О чём: Лучшие зверогонщики мира участвуют в ралли «Шёлковый путь». Правда, лори Жи, милый пушистый зверёк с большими глазами и добрым сердцем, совсем не похож на отважного и рискованного гонщика. Однако он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного — на кону стоит его дом, и ради этого стоит побороться.

№ 7. «Чарли и фантастическая четвёрка»

Дата выхода: 6 июля

О чём: Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир — и не просто так, а с великой целью, потому что команде супергероев требуетсяещё один участник. Они должны сразиться с тёмным магом, а помогут в этом волшебные маски.

Дата выхода:13 июля

О чём: Бриар и Брамбл, герои популярной по всему миру анимационной франшизы про «Медведей-соседей», раскрывают тайну странного исчезновения мамы. Много лет назад медвежата потеряли её, и, повзрослев, они встречают на выставке «Планета Роботов» таинственную незнакомку, поразительно похожую на неё.

Дата выхода: 20 июля

О чём: Девочка Хедвиг старается пойти по стопам своего отца Супер Льва — втайне он занимается супергеройской деятельностью. Правда в девочку почти никто не верит: она неуклюжий и нерасторопный подросток, одноклассники смеются над ней, и даже отец в неё не верит. С помощью эксцентричной бабушки, поддерживающей её, Хедвиг примеряет волшебный костюм и получает суперсилу.

Дата выхода: 21 июля

О чём: Пускай это не мультфильм, он определённо достоин попадания в наш список, ведь эта лента стала настоящим мировым феноменом, заработав любовь зрителей ещё до выхода. Барби приходится отправиться в путешествие в человеческий мир, чтобы спасти родной Барбиленд и узнать больше о себе.

№ 11. «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Tlum.ru

Дата выхода: 31 июля

О чём: Ребут истории о Черепашках-ниндзя. Более современная, яркая и стильная версия в духе «Человека-паука: Через вселенные». Стремясь попасть в мир людей, мутанты случайно раскрывают опасный заговор и знакомятся с журналисткой-подростком Эйприл.

Дата выхода:10 августа (17 августа)

О чём: Переосмысление истории парижских супергероев в музыкальном сеттинге. Больше песен, динамичнее сюжет и совсем другая предыстория Леди Баг и Супер-Кота. Сюжет знаком многим: простая девочка Маринетт получает суперспособности и становится героиней-божьей коровкой, спасающей родной город от злодея Бражника.

№ 13. «Царь обезьян»

Дата выхода:11 августа

О чём: Мультфильм рассказывает о харизматичном Короле Обезьян и его волшебном боевом посохев эпическом стремлении к победе над целой сотнейдемонов во имя обретения славы, борьбе с эксцентричным Королем Драконов и величайшим врагом главного героя — его собственным эго.

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Дата выхода:24 августа