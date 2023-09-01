14 лучших мультфильмов лета
Лето подходит к концу — как бы грустно ни было прощаться с самым солнечным сезоном, важно помнить, что каждое время года важно, и впереди нас ждёт ещё больше интересного и увлекательного.
В нашей подборке вы найдёте 14 самых ярких полнометражных мультфильмов (и не только!), вышедших за последние три месяца.
Дата выхода:весна-лето 2023
О чём: Продолжение головокружительной истории «Человек-паук: Через вселенные», в котором дружелюбный сосед Человек-Паук попадает из Бруклина в Мультивселенную.
В этой ленте ещё больше самых разных Пауков, а Майлзу приходится решить, что значит быть настоящим героем и кто друг, а кто враг.
№ 2. «Элементарно»
Дата выхода:весна-лето 2023
О чём: Запретная история любви воды и огня.
В городе, где живут представители четырёх разных элементов, не слишком любят огненных. Главная героиня Эмбер разрывается между любовью к водному представителю Уэйду и тем, чтобы унаследовать семейный бизнес.
№ 3. «Судзумэ, закрывающая двери»
Дата выхода:2022 2023
О чём: 16-летняя Судзумэ живёт в тихом городке на острове Кюсю и однажды встречает молодого путешественника. Он вдохновляет её отправиться в местное заброшенное здание — там героиня находит загадочную дверь, открывает её и вытаскивает из земли странный камень, устроивший землетрясение. Теперь Судзумэ вместе с новым знакомым предстоит закрыть открывающиеся по всей стране двери и предотвратить новые разрушения.
№ 4. «Нимона»
Дата выхода:14 июня
О чём: Девочка-оборотень Нимона может превратиться в кого угодно — любой зверь, птица или рыба подвластен еёмагии перевёртышей. Она объединяется с рыцарем, несправедливо обвинённом в ужасном преступлении. Вместе они попытаются восстановить его доброе имя — вот только Нимона, кажется, тот самый монстр, которого рыцарь поклялся уничтожить.
Дата выхода:15 июня
О чём: История о семейке морских монстров, вынужденной скрываться на виду у всех в человеческом мире. У них действует самое важное правило: «нет океану», которое, естественно, нарушает дочь-подросток Руби. Это полностью изменит её жизнь и жизнь её семьи.
№ 6. «Зверогонщики»
Дата выхода: 22 июня
О чём: Лучшие зверогонщики мира участвуют в ралли «Шёлковый путь». Правда, лори Жи, милый пушистый зверёк с большими глазами и добрым сердцем, совсем не похож на отважного и рискованного гонщика. Однако он должен во что бы то ни стало обойти чемпиона Арчи Великвалепного — на кону стоит его дом, и ради этого стоит побороться.
№ 7. «Чарли и фантастическая четвёрка»
Дата выхода: 6 июля
О чём: Чарли, бездомный сирота и мелкий воришка, невероятным образом переносится в другой мир — и не просто так, а с великой целью, потому что команде супергероев требуетсяещё один участник. Они должны сразиться с тёмным магом, а помогут в этом волшебные маски.
Дата выхода:13 июля
О чём: Бриар и Брамбл, герои популярной по всему миру анимационной франшизы про «Медведей-соседей», раскрывают тайну странного исчезновения мамы. Много лет назад медвежата потеряли её, и, повзрослев, они встречают на выставке «Планета Роботов» таинственную незнакомку, поразительно похожую на неё.
№ 9. «Просто супер»
Дата выхода: 20 июля
О чём: Девочка Хедвиг старается пойти по стопам своего отца Супер Льва — втайне он занимается супергеройской деятельностью. Правда в девочку почти никто не верит: она неуклюжий и нерасторопный подросток, одноклассники смеются над ней, и даже отец в неё не верит. С помощью эксцентричной бабушки, поддерживающей её, Хедвиг примеряет волшебный костюм и получает суперсилу.
№ 10. «Барби»
Дата выхода: 21 июля
О чём: Пускай это не мультфильм, он определённо достоин попадания в наш список, ведь эта лента стала настоящим мировым феноменом, заработав любовь зрителей ещё до выхода. Барби приходится отправиться в путешествие в человеческий мир, чтобы спасти родной Барбиленд и узнать больше о себе.
№ 11. «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»
Дата выхода: 31 июля
О чём: Ребут истории о Черепашках-ниндзя. Более современная, яркая и стильная версия в духе «Человека-паука: Через вселенные». Стремясь попасть в мир людей, мутанты случайно раскрывают опасный заговор и знакомятся с журналисткой-подростком Эйприл.
Дата выхода:10 августа (17 августа)
О чём: Переосмысление истории парижских супергероев в музыкальном сеттинге. Больше песен, динамичнее сюжет и совсем другая предыстория Леди Баг и Супер-Кота. Сюжет знаком многим: простая девочка Маринетт получает суперспособности и становится героиней-божьей коровкой, спасающей родной город от злодея Бражника.
№ 13. «Царь обезьян»
Дата выхода:11 августа
О чём: Мультфильм рассказывает о харизматичном Короле Обезьян и его волшебном боевом посохев эпическом стремлении к победе над целой сотнейдемонов во имя обретения славы, борьбе с эксцентричным Королем Драконов и величайшим врагом главного героя — его собственным эго.
Дата выхода:24 августа
О чём: Новая версия сказки Пушкина. Красавицу Людмилу похищает злодей Черномор, а жених Руслан отправляется спасать её. По пути он влипает в приключения в духе русских сказок, а его невеста в это время изводит своего похитителя и спасает пропавших принцесс.