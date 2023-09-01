Выход фильма «Изгоняющий дьявола» перенесли из-за Тейлор Свифт

Студия Universal решила изменить дату выхода мистического хоррора "Изгоняющий дьявола: Верующий" на неделю раньше, после того как певица Тейлор Свифт анонсировала кинотеатральный релиз своего нового концерта.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Лента должна была выйти в американских кинотеатрах 13 октября, но релиз решили перенести из-за совпадения аудиторий Тейлор Свифт и любителей ужастиков - молодых женщин.

Теперь премьера сиквела состоится 6 октября.

В конце июля появился трейлер продолжения культового ужастика 70-х.

Режиссером выступил постановщик Дэвид Гордон Грин, который ранее снял три фильма из перезапущенной франшизы "Хэллоуин".

Новый фильм расскажет историю отца и дочери, проживающих в небольшом американском пригороде. Однажды в девочку вселяется потусторонний демон, который завладевает сознанием ребенка.