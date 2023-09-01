Выход фильма «Изгоняющий дьявола» перенесли из-за Тейлор Свифт
Студия Universal решила изменить дату выхода мистического хоррора "Изгоняющий дьявола: Верующий" на неделю раньше, после того как певица Тейлор Свифт анонсировала кинотеатральный релиз своего нового концерта.
Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Лента должна была выйти в американских кинотеатрах 13 октября, но релиз решили перенести из-за совпадения аудиторий Тейлор Свифт и любителей ужастиков - молодых женщин.
Теперь премьера сиквела состоится 6 октября.
В конце июля появился трейлер продолжения культового ужастика 70-х.
Режиссером выступил постановщик Дэвид Гордон Грин, который ранее снял три фильма из перезапущенной франшизы "Хэллоуин".
Новый фильм расскажет историю отца и дочери, проживающих в небольшом американском пригороде. Однажды в девочку вселяется потусторонний демон, который завладевает сознанием ребенка.
Продюсеры картины сразу анонсировали еще два продолжения запланированной трилогии. Второй фильм будет называться Deceiver ("Лжец"). Его планируют выпустить в мировой прокат весной 2025 года.