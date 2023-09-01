Новый фильм Люка Бессона сорвал шестиминутные овации в Венеции

Новый фильм знаменитого французского кинорежиссера Люка Бессона «Догмен» заслужил шестиминутные овации на Венецианском кинофестивале. Об этом пишет Variety.
Отмечается, что «Догмен» стал первым фильмом Бессона после того, как во Франции с него были официально сняты обвинения в сексуальном насилии. По данным издания, кинематографист был тронут теплым приемом картины и во время аплодисментов обнимал актеров ленты.
При этом сообщается, что оценки критиков и зрителей разошлись. Так, автор Variety назвала «Догмен» «туповатым абсурдным фильмом».
В 2018 году бельгийско-голландская артистка Санд Ван Рой, которая снялась в картинах Бессона «Такси 5» и «Валериан и городе тысячи планет», обвинила режиссера в изнасиловании.
Lenta.ru: главные новости