Критики назвали «Феррари» одним из лучших фильмов с Адамом Драйвером

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера «Феррари» — нового фильма Майкла Манна («Схватка») об итальянском конструкторе Энцо Феррари. После просмотра критики опубликовали рецензии на картину — лента получила в основном положительные отзывы журналистов.

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Так, на агрегаторе Metacritic средний рейтинг фильма составляет 74 балла из 100 — это одна из самых высокооценённых картин Майкла Манна. Критики хвалят фильм за напряжённые гоночные эпизоды и актёрскую игру Адама Драйвера и Пенелопы Крус. К недостаткам журналисты относят не самое бодрое начало фильма и некоторые эпизоды, которые не двигают повествование вперёд.

Некоторые отрывки из отзывов критиков

Драматическое величие «Феррари» заключается в том, что ни гонки, ни жизнь в фильме не кажутся проще, чем они есть на самом деле. Эта картина о победе, но также и о цене, которую вам придётся ради неё заплатить.

80-летний Манн снял более печальный и созерцательный фильм, чем те, что он снимал раньше. Человека Феррари, обвинённого в непредумышленном убийстве в результате несчастного случая, не почитают и не осуждают. Но, возможно, его понимают как старого мастера, который знает кое-что о создании элегантных, утончённых машин.

Манн всегда балансировал между интимным и эпичным. Такие фильмы, как «Схватка» и «Полиция Майами», посвящены мужчинам и женщинам и тому, что они говорят друг другу. Речь шла не только о противостояниях, перестрелках и побегах. В «Феррари» режиссёр, возможно, представил чистейшее воплощение своей идеи.