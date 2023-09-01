Уэс Андерсон стал лауреатом премии Cartier Glory

"Уэс Андерсон создал уникальный и узнаваемый стиль, - сказал президент и генеральный директор Cartier International Сирил Виньерон. - Независимо от того, переносят ли нас его фильмы в Индию, Новую Англию, воображаемую Венгрию, Париж или куда-либо еще, это будет его воображаемый, поэтический и истинно человеческий мир. Все выдумано, причудливо, смешно, все трогает наше сердце. Хотя в его фильмах превалирует форма, он постоянно делится с нами поистине гуманистическим взглядом на мир. Чем более опасным, безумным, нестабильным становится реальный мир, тем больше его фантазийный мир выглядит как безопасное место, где можно жить и о чем можно мечтать. Для нас большая честь отметить выдающегося художника наградой Cartier Glory".