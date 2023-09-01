Уэс Андерсон стал лауреатом премии Cartier Glory
Сегодня на Венецианском фестивале чествовали американского режиссера, писателя и продюсера Уэса Андерсона ("Французский диспетчер", "Отель "Гранд Будапешт", "Королевский дом Тененбаум") - он стал лауреатом премии Cartier Glory, которую вручают мастерам, внесшим особенно оригинальный вклад в современную киноиндустрию.
Церемония награждения прошла в большом зале фестивального дворца перед внеконкурсным показом его новой работы "Чудесная история Генри Шугара" с Рэйфом Файнсом, Бенедиктом Камбербэтчем, Девом Пателем, Беном Кингсли и Ричардом Айоаде.
Вручить почетную премию режиссеру было поручено композитору Александру Депла, написавшему музыку к семи картинам Андерсона, включая новейший. Он даже получил "Оскар"за лучший оригинальный саундтрек к фильму "Отель "Гранд Будапешт".
Как сказал на церемонии вручения награды директор Венецианского кинофестиваля Альберто Барбера,
"Уэс Андерсон - один из немногих режиссеров, чей уникальный стиль можно безошибочно узнать по любому кадру. По форме его вселенная восходит к эстетике детской мечты, где преобладают пастельные тона и непременно с трогая симметрия. Эта вселенная населена мечтателями-неудачниками, неизлечимыми романтиками и оптимистами. От запоминающихся и пронзительных саундтреков до экстравагантных костюмов каждая деталь и любая композиция тщательно продуманы и мастерски выполнены. Миры, которые создает режиссер, правдоподобны и в то же время вымышлены, они подкреплены сюрреалистическим юмором".
"Уэс Андерсон создал уникальный и узнаваемый стиль, - сказал президент и генеральный директор Cartier International Сирил Виньерон. - Независимо от того, переносят ли нас его фильмы в Индию, Новую Англию, воображаемую Венгрию, Париж или куда-либо еще, это будет его воображаемый, поэтический и истинно человеческий мир. Все выдумано, причудливо, смешно, все трогает наше сердце. Хотя в его фильмах превалирует форма, он постоянно делится с нами поистине гуманистическим взглядом на мир. Чем более опасным, безумным, нестабильным становится реальный мир, тем больше его фантазийный мир выглядит как безопасное место, где можно жить и о чем можно мечтать. Для нас большая честь отметить выдающегося художника наградой Cartier Glory".