Фильм «Украсть Рафаэля» выйдет в прокат 14 сентября

14 сентября в российский прокат выходит новая остросюжетная комедия «Украсть Рафаэля» с Ивано Марескотти из «Талантливого мистера Рипли».

Новый учебный год начинается с достойной приключенческой комедии, в которой преступление становится искусством.

Сюжет фильма «Украсть Рафаэля» (Criminali si diventa) основан на реальном похищении великой картины, о котором писали все СМИ. Мировая премьера прошла на 78-м Венецианском кинофестивале, а на World Film Festival в Каннах картина была признана «Лучшим иностранным фильмом».

О чем картина?

Группа приятелей решает украсть бесценную картину Рафаэля Санти из музея. Вот только все они новички в воровском деле. «Консультантом» банды дилетантов становится Энцо, которому много лет назад уже удалось выкрасть этот шедевр. Правда в итоге он угодил в тюрьму на 40 лет. Теперь у него появляется шанс закончить начатое дело, но в этот раз все оказывается не так просто.

Это новый фильм от режиссера Луки Тровеллези Чезаны, который хорошо знаком российским зрителям по картинам «4 лица Моны Лизы» и «Рафаэль. Добрый гений».

«Чтобы сделать эту картину, — рассказывает режиссер, — мы взяли за отправную точку документальный фильм о Рафаэле, который выпустили несколькими годами ранее. Он основан на реальных событиях, и мне захотелось представить, как эта история могла бы развиваться в наши дни».

Герои нового фильма хотят украсть шедевр «Немая» — портрет неизвестной молодой женщины, относящийся к флорентийскому периоду творчества Рафаэля Санти. Интересный факт: эту картину и правда похищали.

6 февраля 1975 года «Немая» была украдена из Дворца Дожей в Урбино и переправлена за границу. Только спустя год Интерпол обнаружил ее в Швейцарии и вернул публике.Фильм полностью снят в Марке, на родине Рафаэля, и открывает зрителю богатейшее культурное наследие малоизвестного для туристов региона Италии.

В главной роли — известный итало-голливудский актер Ивано Марескотти, который снимался в «Талантливом мистере Рипли» и «Ганнибале».

Италия, 2022

Жанр: остросюжетная комедия, приключения

Режиссер: Лука Тровеллези Чезана, Алессандро Тарабелли

В главных ролях: Ивано Марескотти, Келли Чэнь Иншань, Мартина Фузаро, Уго Дигеро, Орфео Орландо, Грета Олдони и др.

Длительность: 112 мин.