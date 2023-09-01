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Главные фильмы и сериалы сентября-2023

Будут даже мощные фильмы в российских кинотеатрах.

Главные фильмы и сериалы сентября-2023
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Весь 2023 год нас заваливают крутыми фильмами и сериалами.

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Самым насыщенным периодом станет осень: только в сентябре выйдут продолжения культовых франшиз, ожидаемые спин-оффы и множество новых тайтлов.

Собрали самые интересные проекты — выбирайте, что будете смотреть!

«Великий уравнитель 3» (фильм)

Дата выхода: 1 сентября.

В главных ролях: Дензел Вашингтон, Дакота Фаннинг, Эудженио Мастрандреа и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: боевик, триллер.

Первый «Великий уравнитель» вышел девять лет назад и сразу стал хитом. Сюжет рассказывал о бывшем морпехе, который устал от несправедливости и начал войну с криминалом. Зрителям понравились принципы и брутальность мстителя. Неудивительно, что третья и финальная часть уже на подходе.

«Крутая перемена» (сериал, первый сезон)

Дата выхода: с 1 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Никита Ефремов, Ольга Медынич, Иван Ивашов и другие.

Где смотреть: сервис Start.

Жанр: комедия, драма.

Многообещающий сериал с Никитой Ефремовым в главной роли. В этот раз актёр играет бывшего учителя, который начал бизнес и прогорел. Его единственная надежда — продажа фамильного дома, но без разрешения отца сделке не бывать. Проблема в том, что папа сидит в тюрьме и винит в своих бедах сына. Поэтому герой устраивается учителем в ту же колонию — так он надеется переубедить отца.

«Колесо времени» (сериал, второй сезон)

Дата выхода: с 1 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Розамунд Пайк, Дэниел Хенни, Зои Робинс и другие.

Где смотреть: сервис Amazon Prime.

Жанр: фэнтези.

В первом сезоне «Колеса времени» хватало проблем. Чего стоят главные герои, каждый из которых был невыносимо скучным. Впрочем, рейтинги всё равно оказались достойными: похоже, дело в невероятной Розамунд Пайк и роскошном визуале. Надеемся, в продолжении Amazon исправит старые ошибки.

«Проклятие монахини 2» (фильм)

Дата выхода: 7 сентября.

В главных ролях: Бонни Ааронс, Таисса Фармига, Анна Попплуэлл и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: ужасы.

Создатели называют «Проклятие монахини 2» самым страшным фильмом в истории. Мы увидим жуткие храмы, тёмные коридоры, несчастных жертв и ту самую монахиню, которая доведёт до нервного срыва даже подкованного зрителя. Оправдает ли хоррор высокие ожидания? Скоро узнаем.

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» (сериал, первый сезон)

Дата выхода: с 10 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Норман Ридус, Клеманс Поэзи, Гилберт Гленн Браун и другие.

Где смотреть: сервис AMC.

Жанр: ужасы, триллер.

Новый спин-офф «Ходячих мертвецов» посвятили Дэрилу. Герой придёт в себя во Франции, где много новых монстров и жестоких выживших. Как он там оказался? Эту тайну нам и предстоит раскрыть.

«Звук свободы» (фильм)

Дата выхода: 14 сентября.

В главных ролях: Джеймс Кэвизел, Билл Кэмп, Хавьер Годино и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах России.

Жанр: триллер, криминал, драма.

В США «Звук свободы» неожиданно стал одним из главных хитов года. Секрет в продвижении традиционных ценностей и конспирологах, которые пиарили новинку в соцсетях. Сюжет рассказывает об агенте, спасающем детей от педофилов. Какие ужасы ждут его на пути? Запланируйте поход в ближайший кинотеатр и скоро узнаете.

«Призраки в Венеции» (фильм)

Дата выхода: 14 сентября.

В главных ролях: Кеннет Брана, Келли Райлли, Мишель Йео и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: детектив, триллер, драма.

Эркюль Пуаро берётся за новое дело. В этот раз он расследует убийство, произошедшее во время спиритического сеанса. Подозреваемых много, улик не хватает, к обстоятельствам уйма вопросов. Но не сомневайтесь: легендарный детектив во всём разберётся.

«Американская история ужасов: Нежный» (сериал, 12-й сезон)

Дата выхода: с 20 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Эмма Робертс, Кара Делевинь, Ким Кардашьян и другие.

Где смотреть: сервисы FX, Hulu.

Жанр: ужасы, триллер.

За 11 сезонов сценаристы «Американской истории ужасов» рассказали, кажется, все мистические истории. Герои жили в доме с призраками, боялись культистов, бродили по жуткому отелю. В этот раз сценарий основан на романе Даниэль Валентайн «Нежное состояние». Там написано про девушку, которая не может забеременеть из-за потусторонней силы.

«Половое воспитание» (сериал, четвёртый сезон)

Дата выхода: 21 сентября

(сразу все эпизоды).

В главных ролях: Эйса Баттерфилд, Джиллиан Андерсон, Эмма Маки и другие.

Где смотреть: сервис Netflix.

Жанр: драма, комедия.

Четвёртый сезон «Полового воспитания» завершит историю Отиса, Мейв и других подростков. Они долго боролись с комплексами, прятали истинную натуру и познавали радости взрослой жизни — теперь герои поделятся последней порцией мудрых советов и уйдут на покой.

«Неудержимые 4» (фильм)

Дата выхода: 22 сентября.

В главных ролях: Джейсон Стэйтем, Меган Фокс, Сильвестр Сталлоне и другие.

Где смотреть: в кинотеатрах России.

Жанр: боевик.

Герои боевиков из 90-х снова соберутся, чтобы навалять злодеям. Они устроят много взрывов, раскидают толпу взмахом ноги и спасут мир. Правда, сначала часть команды придётся вытащить из плена, но это точно не проблема!

«Континенталь» (мини-сериал)

Дата выхода: 22 сентября.

В главных ролях: Мэл Гибсон, Колин Вуделл, Кейт Нюнг и другие.

Где смотреть: Peacock.

Жанр: боевик, триллер.

Спин-офф «Джона Уика», в котором расскажут о молодости Уинстона. Как он стал управляющим отеля для убийц? Чем занимался в юности? Какие страдания пережил? Также нам раскроют больше подробностей о мифологии мира и устройстве Правления кланов.

«Дети шпионы: Армагеддон» (фильм)

Дата выхода: 22 сентября.

В главных ролях: Закари Ливай, Роберт Родригес, Джина Родригес и другие.

Где смотреть: Netflix.

Жанр: фантастика, боевик, комедия.

Последняя часть «Детей шпионов» на 12 лет отправила франшизу в нокаут. К счастью, Netflix решился на ещё одну попытку. Пока «Армагеддон» обнадёживает: Роберт Родригес в кресле режиссёра, у Закари Ливая важная роль, трейлеры весёлые. Вдруг команда действительно снимет весёлое кино для детей?

«Создатель» (фильм)

Дата выхода: 27 сентября.

В главных ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Джемма Чан, Эллисон Дженни и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Дорогой фантастический фильм про ИИ, который вышел из-под контроля и развязал войну с людьми. Надежда только на опытного солдата, потерявшего жену и надежду на счастливую жизнь. Если он найдёт таинственного архитектора ИИ, человечество спасётся. Вот только миссия кажется самоубийственной!

«Пила 10» (фильм)

Дата выхода: 29 сентября.

В главных ролях: Тобин Белл, Шоуни Смит, Стивен Брэнд и другие.

Где смотреть: в России официальных показов не будет.

Жанр: ужасы, триллер.

В последних частях «Пила» стала слишком унылой. Сценарий переполнили самоповторы, интересных испытаний не было, актёры не старались. Впрочем, 10-й фильм может вернуть серии величие — всё же главным злодеем снова станет легендарный Джон Крамер. Он без труда шокирует новых жертв.

«Поколение Ви» (сериал, первый сезон)

Дата выхода: 29 сентября (первый эпизод).

В главных ролях: Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Лиззи Бродвей и другие.

Где смотреть: Amazon Prime.

Жанр: фантастика, боевик, драма.

Первый спин-офф «Пацанов» наконец стартует! В «Поколении Ви» нам расскажут о колледже для начинающих суперов. Там люди с силой занимаются любовью, убивают друг друга, сходят с ума и переживают травлю. Отличный сеттинг, чтобы показать ещё больше сцен с ультранасилием и развратом.

Фильмы, Армагеддон, Дети шпионов, Пил, Пацаны, Американская история ужасов, Великий уравнитель, Половое воспитание, Джон Уик, Закари Ливай, Иван Ивашов, Норман Ридус, Дэниел Хенни, Шоуни Смит, Хавьер Годино, Анна Попплуэлл, Келли Райлли, Джеймс Кэвизел, Джемма Чан, Эллисон Дженни, Джон Крамер, Джейсон Стэйтем, Кеннет Брана, Роберт Родригес, Мишель Йео, Никита Ефремов, Джиллиан Андерсон, Эмма Робертс, Сильвестр Сталлоне, Ольга Медынич, Билл Кэмп, Меган Фокс, КИМ КАРДАШЬЯН, Мэл Гибсон, Netflix, Amazon
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