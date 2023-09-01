1 сентября состоится премьера фильма “Я делаю шаг”

В пресс-центре «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция в преддверии премьеры художественного фильма “Я делаю шаг” (6+) режиссера Ольги Акатьевой. Конференцию посетили журналисты издания FBM.RU.

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Высочайшая общественная значимость профессии учителя неоспорима, однако, несмотря на усилия государства по повышению ее престижа, педагоги зачастую сталкиваются с различными проблемами в своей работе. О них, и не только, и идет речь в мелодраме “Я делаю шаг”, премьера которой состоится 1 сентября, в День знаний. А 7 сентября лента выходит в большой прокат во всех кинотеатрах России.

Сюжет ленты расскажет о Саше Макарове, который мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, “прозябать” в Пскове, причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики – наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека – подруги детства. Или уже больше, чем подруги? Любовь лечит любые раны, но она требует и честности. Что скрывает Саша от мира?

Акатьева родом из семьи потомственных учителей, она единственная отбилась от коллектива, став режиссером. А у главного актера Сергея Новосада мама была учительницей.

«То количество совпадений, которое было в этом фильме, удивляет. Я не знала, что у Сережи мама была учительницей, а узнала об этом уже в ходе съемок. Более того, Сережа оказался родом из того городка, где когда-то в молодости жили мои родители, в городе Шелехов. Это было удивительное совпадение», – говорит Акатьева.

Режиссер отметила, что рабочее название фильма было «Я читаю». Идея назвать ленту «Я делаю шаг» принадлежит Максиму Рогальскому.

«Для того чтобы достичь чего-то в этой жизни, нужно сделать шаг. Сначала первый, а потом последовательно и другие шаги. Это особенный фильм о главном, о том, насколько важно, чтобы рядом с нами, независимо от возраста, были люди нас принимающие. Этот фильм о нас, о любви, потому что любовью пропитано все, что мы делали на площадке», – говорит Акатьева.

Новосад рассказал, что прежде чем получить утверждение на эту роль, ему пришлось 8 раз ходить на пробы. И лишь на последней пробе, на которую пришла Анастасия Талызина, появилась энергия, связь между героями, которую и рассмотрела режиссер картины, утвердив главных героев.