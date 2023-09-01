Отпустить своих демонов на свободу – принцип нового фильма Лантимоса

Венецианский кинофестиваль показал англоязычный конкурсный фильм грека Йоргоса Лантимоса Poor Things (у нас - "Бедные-несчастные"). Его многие сравнивают с историей Франкенштейна, вызвавшего к жизни некое чудовище, нелюдя, человекообразное существо, не владеющего ни человеческими навыками, ни моралью. На месте безумного ученого Франкенштейна - ученый доктор Годвин Бакстер, обезумевший от потери жены. Но у него есть способ вернуть ее к жизни - пересадить ей мозг еще не рожденного ребенка.

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И он получил взрослую женщину с разумом младенца, еще не отягощенного никакими знаниями о том, как люди живут, как себя ведут, что любят и чего вожделеют. Он получил Беллу Бакстер, не знающую, что такое хорошо и что такое плохо.

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Несчастного играет испещренный шрамами Уиллем Дефо, несчастную - Эмма Стоун, успешно снимавшаяся у Лантимоса в "Фаворитке". Задача перед актрисой трудная, требует отваги и полного доверия к режиссеру: она должна сыграть женщину-ребенка, не знающую приличий и не ведающую стыда. Зрелище прежде всего жутковатое. Сбежав с первым попавшимся любовником (Марк Руффало), героиня открывает для себя существование борделей с тем же сладострастным пылом, с каким ребенок открывает эскимо. У Эммы Стоун уже был подобный опыт в ромкоме 2010 года "Отличница легкого поведения", но рядом с сексоизвержением нового фильма он кажется невинным. Картину Лантимоса многие трактуют как рискованное, но вполне актуальное исследование пограничных сфер женской сексуальности и сексуальной свободы.

Действие происходит в XIX веке и пришло на экран со страниц нашумевшего романа шотландского писателя и художника Аласдера Грея. Сама Эмма Стоун воспринимает необычный сюжет как некую сказку, метафору, экспериментальный опыт - историю о том, как женщине все начать сызнова: тело уже сформировалось, а сознание, впервые столкнувшись с вызовами жизни, еще только пытается понять природу сексуальности и чревоугодия, власти, денег. Наконец, это фильм об отваге жить по собственным правилам, а не тем, что диктует замшелое общество - перед нами в таких вот гротескных формах предстает практически Анна Каренина новых времен.

"Эмма - самый счастливый в мире персонаж: ей нечего стыдиться. Она - новенькая, понимаете?", - объясняет актриса журналу Vogue.

"Существо, непохожее ни на что, что вы когда-либо видели", - характеризует свою героиню Йоргос Лантимос. Он мастер создавать нечто ни на что не похожее, но при этом вскрывающее какие-то глубинные нарывы человеческого сообщества - это знают все, видевшие его фильмы "Лобстер", "Убийство священного оленя", да и ту же "Фаворитку".