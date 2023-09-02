Зрители устроили овации новому фильму Бессона

Зрители Венецианского кинофестиваля устроили овации новому фильму Бессона
О событии написало издание Variety, отметив, что «Догмен» стал первым фильмом Бессона после того, как суд во Франции официально снял с него обвинения в сексуальном насилии, которые выдвинула против режиссера в 2018 году бельгийско-голландская артистка Санд Ван Рой (она сыграла в фильмах «Такси 5» и «Валериан и городе тысячи планет»).
По информации издания, кинематографист был весьма растроган столь теплым приемом публики и во время оваций обнимал игравших в фильме актеров.
В то же время отмечается, что критики и зрители по-разному оценили картину. К примеру, по мнению автора Variety, «Догмен» - «туповатый абсурдный фильм».